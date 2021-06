Lazio, verso il rinnovo Raul Moro: nuovo accordo fino al giugno 2026

Passi avanti e rinnovo più vicino. Raul Moro e la Lazio progettano il futuro e lo fanno insieme. Contatti positivi negli ultimi giorni tra l’entourage del giocatore e il ds Tare per mettere nero su bianco il prolungamento dell’attuale contratto in scadenza nel 2022. Lo spagnolo è l’elemento più importante della Primavera biancoceleste, Tare ci crede, ci ha puntato forte nel 2019, l’ha strappato al Barcellona, ora lavora per la conferma. Moro andrà ad Auronzo, verrà valutato da Sarri in ritiro, è un’ala sinistra, si troverebbe a meraviglia nel 4-3-3, ma sa adattarsi e giocare anche da seconda punta. Moro e i suoi agenti hanno avuto momenti di titubanza negli ultimi mesi, Inzaghi non lo vedeva, non gli ha mai concesso spazio, nemmeno qualche minuto in partite acquisite, l’addio di Simone in questo senso può aprire nuove prospettive. Fosse rimasto Inzaghi, infatti, l’addio sarebbe diventato scenario concreto. Oggi, invece, si va avanti per il rinnovo, il nuovo contratto dovrebbe avere scadenza 2026, si sta lavorando per definire gli ultimi dettagli, ma la fumata bianca è vicina, potrebbe scattare già nelle prossime settimane. La Lazio custodisce il proprio futuro, un futuro che avrà probabilmente il numero sette e il nome di Raul Moro. A riportare la notizia è LaLazioSiamoNoi.it