Lazio, visite ok per Zaccagni e Akpa-Akpro: tornano disponibili dopo l'assenza degli ultimi giorni

Ultime sulla Lazio di Maurizio Sarri, attesa dalla gara contro l'Empoli di giovedì. Zaccagni e Akpa-Akpro hanno infatti svolto questa mattina le visite mediche di idoneità e dunque già da oggi torneranno arruolabili (Akpa-Akpro, in realtà, raggiungerà il ritiro della Costa d'Avorio per l'imminente inizio della Coppa d'Africa). Entrambi non avevano preso parte agli allenamenti degli ultimi giorni, anche se per una questione di privacy - visto il periodo - la stessa Lazio non ha rilasciato nessun comunicato ufficiale.