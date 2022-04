Lazio, Zaccagni sacrificabile. Tare pronto a trattare al ribasso Bourigeaud del Rennes

La Lazio continua a pensare al francese Benjamin Bourigeaud come potenziale jolly offensivo in vista della prossima stagione. Il 28enne di proprietà del Rennes viene valutato 15 milioni di euro, ma con il contratto in scadenza nel 2023, la valutazione potrebbe calare a 8-10 milioni e dunque raggiungere un prezzo su misura per le casse laziali. Zaccagni potrebbe essere sacrificato in caso di offerte convenienti e in quel caso dovrebbe essere rimpiazzato. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.