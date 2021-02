Le assenze in difesa? Pirlo: "Domani non recuperiamo nessuno. Dragusin può partire titolare"

Alla vigilia della sfida contro l’Hellas Verona in programma domani sera, il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa dalla Continassa partendo dalla situazione degli infortunati in difesa: “Per domani non recuperiamo nessuno, in più abbiamo Danilo squalificato quindi Dragusin può essere un’opzione dall’inizio”.

