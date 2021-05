"Le cose stanno andando bene". Rivedi Mancini dopo il rinnovo con l'Italia

vedi letture

Roberto Mancini ha rinnovato il suo contratto con la Nazionale italiana fino al 2026 e in conferenza stampa ha commentato: “Sono molto felice e ringrazio il presidente. Per noi è un bellissimo momento. Abbiamo allungato il contratto, ci saranno tante manifestazioni, non è semplice vincere, ma stiamo cercando di portare avanti un lavoro iniziato 3 anni fa. Ci sono tanti giovani su cui puntare, speriamo che il nostro lavoro possa portare frutti molto velocemente, ma poi sappiamo che delle volte si deve aspettare di più. Servirà anche un po’ di fortuna in certi momenti. Inizieremo pensando di dire la nostro nell’Europeo”.

Rivedi il video con le parole di Mancini!