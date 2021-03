Le interpretazioni spagnole alle parole di Zizou su CR7: le priorità restano Haaland o Mbappé

"Può darsi...". Due parole, in risposta ad una domanda sulla veridicità delle voci riguardanti il possibile ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid, che hanno alimentato rumors e sogni Blancos. Anche oggi il tema CR7-Real trova ampio spazio sui quotidiani spagnoli di stampo madridista, col punto di partenza che sono proprio le parole di Zizou.

Per Marca, ad esempio, l'idea resiste ma al netto delle parole di Zidane oggi la strada pensata dal Real Madrid sembra diversa: ingaggiare uno fra Kylian Mbappé e Erling Haaland per dare il via al nuovo corso. Sono loro le priorità dei Blancos, nonostante un affetto e una stima ancora ben presenti nelle menti della società che tuttavia oggi vedrebbe come un errore la scelta di puntare su CR7 e non su un giocatore dal futuro assicurato. Lo spogliatoio del Real, invece, vedrebbe decisamente di buon occhio un ritorno del portoghese.