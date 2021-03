Le nove sfide all'Inter di Gasperini come allenatore dell'Atalanta: solo due vittorie

vedi letture

Gian Piero Gasperini non si è certo lasciato bene con l'Inter, nel 2011. Così quando vede nerazzurro, milanese, ha sempre uno sfizio da togliersi. Con l'Atalanta c'è riuscito finora in due circostanze: il 4-1 di due stagioni or sono, con straordinario gol di Gomez a chiudere il match, e il 2-1 del primo anno bergamasco, quando Pinilla - su rigore, unico suo gol bergamasco con Gasp in panchina - riuscì a battere Handanovic nei minuti finali. Poi ben due 0-0, risultato che non capita molto spesso e due 1-1, l'ultimo all'andata. Il penultimo a San Siro quando Muriel si farò parare un rigore a cento secondi dalla fine.

Così il bilancio recita 2 vittorie Atalanta, quattro pareggi e tre affermazioni Inter.

2020-21

Atalanta-Inter 1-1

2019-20

Inter-Atalanta 1-1

Atalanta-Inter 0-2

2018-19

Atalanta-Inter 4-1

Inter-Atalanta 0-0

2017-18

Inter-Atalanta 2-0

Atalanta-Inter 0-0

2016-2017

Atalanta-Inter 2-1

Inter-Atalanta 7-1