Le pagelle del Bayern Monaco - Non basta la zuccata di Dier. Kane, gol e poco altro

vedi letture

Risultato finale: Inter-Bayern Monaco 2-2

Urbig 6 - Non molto impegnato nella prima frazione di gioco. decisamente di più nella seconda, quando subisce 2 gol senza troppe responsabilità.

Laimer 6,5 - Spinge con buona costanza sulla destra, facendo il suo anche nel contenimento contro Dimarco e Thuram. Non cala di tono fino a quando resta in campo. Dall'85' Coman sv.

Dier 7 - Prova da baluardo della difesa, che soprattutto nella prima parte di gara concede poco o nulla. Suo, infine, il gol che riaccende le speranze nel finale.

Kim 5 - Responsabile su uno dei gol, come nel match d'andata. Stavolta, si perde Pavard quando firma il 2-1 con un'incornata da calcio d'angolo. Dal 65' Guerreiro 5,5 - Entra per dare una cossa nel momento peggiore della gara per il Bayern, ma non riesce nel suo intento.

Stanisic 6 - Ordinato in fase difensiva, in qualche occasione accompagna anche le avanzate della squadra di Kompany. Cala sul piano della solidità difensiva dopo l'intervallo.

Kimmich 5,5 - Il consueto ragionatore del centrocampo, difficilmente sbaglia l'appoggio per un compagno. Ingenuo però in occasione della rete di Lautaro, che sfrutta proprio una sua ingenuità a centro area.

Goretzka 5,5 - Fin troppo energico nei suoi interventi in mezzo al campo, non si fa notare troppo nelle due fasi. L'assist per lo 0-1 di Kane è l'unica nota lieta della sua partita. Dall'85' Pavlovic sv.

Olise 6,5 - Il più pericoloso del quartetto offensivo bavarese che inizia la sfida. Quando parte da destra, crea spesso qualche patema alla difesa interista.

Muller 5,5 - Gara dai due volti per il numero 25, tra i migliori nel primo tempo e in ombra dopo l'intervallo. Dopo la rete di Kane, sbaglia il possibile 0-2 a tu per tu con Sommer.

Sané 5 - Parte piuttosto timido, per poi crescere leggermente senza comunque risultare eccessivamente incisivo in avanti. Dal 65' Gnabry 6,5 - Decisamente meglio rispetto al compagno che rileva. Il più minaccioso dei suoi nell'ultimo scorcio di gara.

Kane 5,5 - Sigla la rete dell'illusorio vantaggio, ma la sua prestazione non presenta altre giocate positive. Perde ancora una volta il duello con Acerbi e risulta insufficiente sia da centravanti che da regista avanzato.

Vincent Kompany 5,5 - Il suo Bayern fa la partita, ma paga lo scarso cinismo sotto porta come all'andata. Determinanti anche un paio di indecisioni davanti a Urbig.