Le pagelle del Benfica - Neres scheggia impazzita, Enzo Fernandez diga in mezzo al campo

Risultato finale: Juventus-Benfica 1-2

Vlachomodis 6 - Vede palloni arrivare da ogni parte nei primi minuti. Incolpevole sul gol della Juventus ma sceglie sempre il tempo giusto dell’uscita sui cross che arrivano dal fondo.

Bah 6 - Preferito a Gilberto dal primo minuto sulla corsia di destra. Nel primo tempo Kostic dalla sua parte sgasa a tutta velocità scodellando cross su cross. Nella ripresa è più attento e sfiora anche il gol del 3-1.

Antonio Silva 7 - 18 anni per il difensore portoghese che patisce l’impatto iniziale con lo Stadium. Cresce col passare dei minuti risultando più incisivo spazzando quando necessario.

Otamendi 7 - L’esperienza non gli manca e, dopo un inizio difficile come tutta la squadra, è più presente al centro dell’area facendo valere il fisico e il tempismo imbrigliando e non perdendo mai un attimo Vlahovic.

Grimaldo 6,5 - Costretto a stare molto più basso rispetto al solito dalla spinta costante di Cuadrado. Vince i duelli col colombiano senza consentirgli l’ingresso all’interno dell’area.

Florentino 6,5 - Insegue i portatori di palla della Juventus a vuoto nei primi minuti poi è più presente aiutando Enzo Fernandez nel creare la diga in mezzo al campo e facendo ripartire l’azione.

Fernandez 7,5 - Nel momento di maggiore difficoltà è l’unico a non perdere la bussola. Poi giganteggia in mezzo al campo fra palloni conquistati e suggerimenti per i compagni. Di caparbietà l’azione che genera il 2-1 di Neres. Dall’82’ Aursnes s.v.

Neres 7,5 - Scodella qualche buon pallone, come quello che Gonçalo Ramos si divora. Nella ripresa si prende la scena andando a realizzare il gol del 2-1 con opportunismo e dimostrandosi scheggia impazzita per la difesa bianconera. Dall’82’ Chiquinho s.v.

Rafa Silva 7 - E’ l’osservato speciale nella serata dello Stadium. Parte in sordina venendo disinnescato dalla difesa bianconera. Sale di tono e fa crescere la squadra colpendo un palo clamoroso con una bella conclusione dalla distanza. Dall’87’ Diogo Gonçalves s.v.

Joao Mario 6,5 - Perde palloni in mezzo al campo che rischiano di essere pericolosi. Si riscatta però realizzando il rigore del pareggio esultando polemicamente, poteva risparmiarselo, sotto la Curva Scirea. Dall’87’ Draxler s.v.

Gonçalo Ramos 6 - In ritardo nello stacco di testa che porta il gol di Milik che sblocca il match. Si divora la rete del pareggio nel primo tempo, più nel vivo dell’azione nei secondi quarantacinque minuti. Dall’82’ Musa s.v.

Roger Schmidt 7 - Dodicesima vittoria in dodici gare stagionali. La sua squadra parte in sordina ma quando i ragazzi terribili decidono di alzare il livello della prestazione, è un piacere vederli. Non è un caso se il suo Benfica è a punteggio pieno nel girone.