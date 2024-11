Le pagelle del Bologna - Castro lotta quanto può, Moro fa crollare la difesa ad oltranza

vedi letture

Risultato finale: Lazio-Bologna 2-0

Le pagelle del Bologna

Ravaglia 5,5 - Di fatto non deve fare molto pur in una partita di pura sofferenza del Bologna. La Lazio attacca, ma non lo solletica molto fino al momento del vantaggio. Incolpevole sui primi due gol, sul terzo aveva commesso fallo, anche se di certo poteva fare molto di più in quella situazione..

De Silvestri 5,5 - Torna a casa sua, lo fa concedendo il minimo sindacale ad avversari con gamba e spunti per un'ora. Poi in accoppiata con Lucumi lascia troppo spazio a Zaccagni che fa 2-0 e nel finale dalle sue parti i biancocelesti affondano spesso.

Beukema 5,5 - Copre tutto, anche i buchi dei compagni. Almeno fino al gol però, dove si perde GIgot che insacca. Nel finale insieme ai compagni di reparto concede anche lui.

Lucumì 5 - Castellanos gli fa sentire il fiato sul collo e lo soffre un po', regge fino ad un certo punto sorretto anche da Beukema. Anche sul raddoppio della Lazio però lascia troppo spazio a Zaccagni senza aiutare De Silvestri, sul quale aveva raddoppiato Pellegrini.

Miranda 5,5 - Che fatica contro Lazzari: soffre molto la sua verve, anche se sentendo Baroni da bordocampo lui dovrebbe fermare Pedro - che non fa molto - , ma non viene supportato a sufficienza da Karlsson. Anche lui nel secondo tempo lascia più spazio alle offensive avversarie.

Freuler 5,5 - Copre e corre dove può, supporta anche la fase offensiva finché i felsinei sono in gara. Poi soffre con i compagni lasciando comunque poco spazio centralmente.

Pobega 4 - Ingenuità assolutamente gratuita quella che porta al suo cartellino rosso. Dettata dalla voglia di far gol sicuramente, ma che costa carissimo ad un Bologna fin lì ordinato.

Orsolini 6 - Ala, ma anche terzino. E' lui che conclude finché il Bologna è in 11, è lui che salva tutto in ripiegamento quando Pobega rovina tutto. Italiano lo cambia ugualmente al 45'.

Dal 46' Urbanski 5,5 - Dovrebbe fare filtro, ma di fatto ne fa meno del capitano che sostituisce ed il Bologna risulta schiacciato. Anzi, sullo 0-3 si ferma lasciando segnare Dele-Bashiru.

Odgaard 5 - Ci prova più con giocate individuali, quando vede che la situazione si complica, con risultati alterni. Non era la partita giusta per incidere.

Karlsson 5 - A sentire le direttive di Baroni, è lui che deve seguire Lazzari dato che Miranda ha Pedro in consegna: gli prende spesso la targa e viene sostituito dato lo scarso apporto difensivo.

Dal 46' Moro 5 - In una battaglia combattuta da tutti con il coltello fra i denti, di fatto manda in porta Gigot scardinando il muro rossoblu con un involontario assist all'avversario.

Castro 6 - Prima del rosso di Pobega aveva trovato un paio di conclusioni, dopo si dedica totalmente a fare quello che dovrebbe fare un '9' di una squadra che soffre: prende botte, fa salire la squadra, fa ammonire gli altri. Più di così?

Dall'80' Holm s.v.

Allenatore: Vincenzo Italiano 5,5 - Fin da subito il Bologna subisce un po' troppo l'iniziativa biancoceleste e fatica a trovare le contromisure. I cambi che apporta non portano beneficio, anzi: Moro commette l'ingenuità che lancia la Lazio e l'uscita di Orsolini non si comprende fino in fondo.