Le pagelle del Bologna - Dove sono gli attaccanti? Soriano ci prova, disastro Schouten

Da Costa 6 - Fa quello che può sulle conclusioni degli attaccanti avversari, non può nulla sul tap-in vincente di Zajc e sul tiro ravvicinato di Destro.

Tomiyasu 6 - Torna a destra e gioca con buona personalità, tenendo a bada Criscito e proponendosi in più di un'occasione.

Danilo 5,5 - Diversi errori in fase di impostazione, poco reattivo in occasione del gol che sblocca la partita. Nella ripresa non deve impegnarsi più di tanto.

Paz 6 - Conferma le buone indicazioni emerse nelle ultime partite, gioca con grande personalità e contrasta quasi sempre efficacemente gli attaccanti di casa. (Dall'82' Poli s.v.).

Hickey 5,5 - Senza infamia né lode, non ha particolari responsabilità sulle reti subite. Un paio di buone percussioni e nulla più. (Dal 60' Dijks 6 - Entra con il piglio giusto, aggressivo, ma poi si spegne col passare dei minuti).

Dominguez 5,5 - In ritardo sull'inserimento di Zappacosta, non ha la reattività giusta per contrastare Zajc. Ci prova con qualche inserimento, senza fortuna.

Schouten 5 - Non riesce a dare qualità nei primi 45', paga la dormita in occasione del raddoppio di Destro. (Dal 60' Barrow 6 - Un paio di giocate per provare a cambiare la partita, poco supportato dai compagni di reparto).

Orsolini 6 - È l'unico a provarci nei primi 45', insieme a Soriano e Tomiyasu. Anche nella ripresa i compagni lo coinvolgono ma non trova spazi per far male. (Dal 74' Skov Olsen s.v.).

Soriano 6 - Punto di riferimento offensivo, tutte le azioni del Bologna passano dai suoi piedi o da quelli di Palacio. Ci prova spesso con le conclusioni da fuori, non riesce a fare la differenza.

Vignato 5,5 - Qualche buona iniziativa, ma nessun pericolo creato a Zappacosta e soprattutto a Perin. Resta in campo fino alla fine senza incidere.

Palacio 5,5 - Generoso e sempre prezioso, ma talvolta dovrebbe presidiare di più l'area. Al Bologna serve una punta vera. (Dall'82' Rabbi s.v.).

Allenatore: Sinisa Mihajlovic 5,5 - Perde malamente una partita in cui il Bologna non è quasi mai riuscito a essere pericoloso. Davanti ha poche soluzioni, e questa è un'attenuante, ma la sua squadra ha la qualità per fare di più e superare il momento difficile. Sono otto le partite senza vittorie (il successo manca da fine novembre); adesso bisogna compattarsi e ritrovare serenità, magari intervenendo sul mercato.