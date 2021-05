Le pagelle del Bologna - Si salvano solo Palacio e Orsolini. Miha, risveglio con 4 gol subiti

Bologna-Juventus 1-4

(85’ Orsolini; 5’ Chiesa, 29’ e 48’ Morata, 45’ Rabiot)

Skorupski 5 - Freddato dopo pochi minuti, raccoglie palloni su palloni in fondo al sacco, senza grosse colpe fino a un certo punto. Sul quarto però ci mette anche del suo.

Tomiyasu 5 - Torna terzino, nella serata più complicata. Tantissima fatica, sia da un lato che dall’altro: merito degli avversari, per carità.

Soumaoro 5,5 - Roccioso, con qualche sbavatura e un rischio per quel braccio in caduta. Ma nella serata da incubo dei suoi è il migliore lì dietro.

Medel 4,5 - Chi si rivede. Parecchia ruggine addosso, più di una difficoltà nel gestire gli avanti avversari. (Dal 58’ Antov 5,5 - Entra quando la Juve ha ormai tirato i remi in barca da un pezzo).

De Silvestri 5 - Adattato sulla fascia mancina, poi torna a destra. Come il collega giapponese, fatica parecchio.

Svanberg 5 - Qualche sortita la prova anche, ma a centrocampo il Bologna è travolto dagli avversari.

Schouten 5 - Dybala lo punta e gli offre anche un digestivo in occasione del 2-0. Per il resto come sopra. (Dall’80’ Baldursson s.v.).

Skov Olsen 5 - Torna amletico, nel senso che non si vede praticamente mai. (Dal 58’ Orsolini 6,5 - Almeno la soddisfazione di segnare alla Juve. Banalmente, il migliore dei suoi, anche solo per questo).

Vignato 5 - Il talento comporta grandi responsabilità, ma si vede poco. Qualcosina, sì, non basta. (Dal 58’ Sansone 5,5 - Voleva far male alla Juve, entra troppo tardi e non incide).

Barrow 5 - Altro ragazzo di grande talento, sbatte contro la retroguardia bianconera e sbaglia quasi ogni scelta.

Palacio 6 - Predica nel deserto di un Bologna che non oppone la benché minima resistenza e non crea il più misero pericolo alla Juve. Se non, appunto, quando ha la palla lui.

Mihajlovic 5,5 - Reinventa la difesa, non concede passerelle ma una squadra che vorrebbe essere grintosa e cattiva, pur non riuscendoci. Aveva sognato un rigore che c’era, si sveglia con quattro gol al passivo più che meritati.