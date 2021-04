Le pagelle del Bologna - Skov Olsen non punge, Schouten il migliore dei rossoblù

vedi letture

Bologna-Inter 0-1

(31’ Lukaku)

Ravaglia 6,5 - Seconda partita in questo campionato, gliene capitano solo di semplici: alla prima rimediò cinque gol dalla Roma. Stavolta si ferma a uno. Discreto riflesso (meno la smanacciata) sul primo tiro di Lukaku in occasione del gol.

Tomiyasu 5,5 - Il gol arriva sulla sua fascia, anche se si fa male proprio nell’azione incriminata e a quel punto saluta la contesa. (Dal 34’ De Silvestri 5,5 - Stasera l’Inter attacca da sinistra e come il nipponico lui deve stare attento. Anche inseguendo).

Danilo 6 - Non si capisce chi perda Lukaku, ma la zuccata che porta alla rete arriva sulla sua zolla. Il belga se lo porta a spasso in un’altra occasione, nel complesso comunque tiene testa a un compito mica facile.

Soumaoro 5,5 - Sfida tra giganti con Lukaku: dato che non tutto può risolversi in una questione di centimetri e kili, la vince il centravanti belga.

Dijks 6 - Da premiare il fatto che tenga testa in velocità a uno come Hakimi. Aiuta anche sui palloni aerei, chiedergli di spingere stasera sarebbe forse troppo. (Dall’80’ Juwara 6.5 - Bastano dieci minuti per mettere in crisi la retroguardia nerazzurra).

Schouten 6,5 - Il migliore in campo, per distacco, dei suoi. Prezioso in fase difensiva, pericoloso lì davanti. Handanovic gli nega la rete.

Dominguez 6 - Serata di fatica, prova anche a proporsi in sganciamento senza venire premiato. Non certo da bocciare. (Dal 69’ Svanberg 5 - Non entra bene in partita).

Skov Olsen 5 - Mattatore con la sua Danimarca e anche col Bologna prima della sosta, ci prova ma non riesce. (Dall’80’ Orsolini s.v.).

Soriano 5,5 - Lui in nazionale è stato spettatore, stasera alla fine anche. Parte bene, è presente in tutte le trame rossoblù. A conti fatti, non pericoloso.

Sansone 5,5 - Inizia bene, col passare dei minuti un po’ s’affloscia ma appena prima di uscire impegna Handanovic. (Dal 69’ Vignato -).

Barrow 5,5 - Impegna la retroguardia avversaria, ma a conti fatti non riesce a metterla davvero in crisi.

Mihajlovic 6,5 - Quasi impossibile, se ti mancano i senatori. Perde anche Tomiyasu dopo mezz’ora. Mette in difficoltà l’Inter fino all’ultimo minuto. Il Bologna non è ancora salvo, ma è solo una questione aritmetica.