Le pagelle del Chelsea - Mount il migliore, Azpilicueta eroico. Tuchel non sbaglia nulla

Mendy 6,5 - Nel primo tempo viene assediato a lungo dagli avversari, ma se la cava sempre in modo egregio. Riflessi pronti e sicurezza. Otavio prova a sorprenderlo direttamente da corner, Marega non passa a inizio ripresa.

Azpilicueta 7 - Uomo di esperienza, fondamentale in partite come questa. Un paio di salvataggi determinanti nel momento più complicato.

Christensen 6,5 - Preferito a Thiago Silva, il 24enne danese fa fatica a seguire i movimenti di Marega e dei rapidi centrocampisti di casa. Col passare dei minuti, però, prende le misure agli avversari e rischia pochissimo.

Rudiger 6,5 - Tiene bene, mettendoci fisico e velocità. Prestazione di grande spessore dell'ex difensore della Roma.

James 6 - Molto interessante il duello con Otavio. Soffre nel primo tempo, poi cresce col passare dei minuti e si propone spesso in avanti. Imbattibile nel gioco aereo. (Dall'80' Thiago Silva s.v.).

Kovacic 6 - Cerca più volte la giocata profonda, gli manca precisione. Cresce nella ripresa, esce stremato, dopo aver dato tutto. (Dal 92' Emerson s.v.).

Jorginho 6,5 - Soffre un po' la pressione continua della squadra portoghese, ma è lucido nei momenti importanti. Sua la traccia verticale che premia Mount e porta avanti il Chelsea.

Chilwell 6,5 - Dalle sue parti imperversa Corona, un cliente molto difficile da contrastare. Lo contiene in qualche modo e mette anche la firma sul punteggio, segnando nel finale il gol del 2-0.

Mount 7 - Funge da raccordo tra centrocampo e attacco, prova a rendersi utile con i movimenti sempre intelligenti. Sblocca la sfida con un diagonale chirurgico, il suo primo gol in Champions League. (Dall'80' Kanté 6 - Entra per dare fosforo al centrocampo nel momento più complicato. Fa quello che gli chiede Tuchel).

Havertz 5 - Un fantasma per tutto il primo tempo, nella ripresa sembra più coinvolto ma non incide minimamente. (Dal 65' Giroud 6 - Pulisce qualche pallone, prova a far salire la squadra. Non ha molte occasioni per colpire).

Werner 5,5 - Qualche accelerazione, un paio di situazioni potenzialmente pericolose. Da lui ci si aspetta molto di più. (Dal 65' Pulisic 6 - Spacca la traversa un minuto prima del raddoppio di Chilwell).

Allenatore: Thomas Tuchel 7 - Era difficile reagire dopo una sconfitta come quella rimediata in campionato contro il WBA. Il Chelsea versione Champions, però, è tutt'altra squadra: compatta, ordinata, capace di soffrire e di portare a casa anche le partite più insidiose. Il 2-0 maturato a Siviglia è un punteggio che mette una seria ipoteca sulla qualificazione, frutto di una prestazione perfetta, studiata nei minimi dettagli.