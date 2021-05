Le pagelle del Crotone - Ounas dà la scossa, Simy non riesce a pungere

vedi letture

CROTONE-INTER 0-2

Cordaz 6 - Nel primo tempo ha un conto aperto con Sensi, che lo impegna in più occasioni: si fa trovare pronto e mura tutti i tentativi avversari. Non può nulla sul rasoterra di Eriksen.

Djidji 6.5 - Non perde mai di vista Lautaro Martinez, tentando sempre di anticiparlo. E la mossa, vedendo la partita dell’argentino, paga. All’86’ l’immagine della sua buona gara: la grande scivolata per fermare la progressione di Sanchez.

Golemic 6 - Guida con personalità la difesa di Cosmi, ci mette sempre il fisico e non fa mai male.

Magallan 6 - Lui, insieme a Golemic, si occupa di Lukaku e aiuta l’esterno in raddoppio su Hakimi e Barella. Dopo il gol di Eriksen perde un po’ di misure e la bussola.

Molina 6 - Quando c’è da ripartire, lo fa con voglia e gamba: sfida nell’uno contro uno Darmian e spesso va al cross, ma quasi sempre imprecisi. Dietro concede qualcosina.

Benali 5.5 - Prova a muoversi molto senza palla e nel primo tempo conquista anche un pericoloso calcio di punizione al limite dell’area, non sfruttato da Cigarini. Fa il suo solito lavoro sporco, prova a dare qualità. Cala nella ripresa (Dal 66’ Vulic. 5.5 - Entra, ma praticamente non si nota).

Cigarini 5.5 - Lukaku e Lautaro gli tolgono il tempo per impostare con calma ed è costretto spesso a scaricare il pallone velocemente, senza ragionare. Meno verticalizzazioni, più passaggi corti (Dal 46’ Henrique 6 - Dà più muscoli al centrocampo, mette ordine e fa da scudo).

Messias 5.5 - Perde il duello personale con Sensi, che dalla sua parte lo costringe agli straordinari. In avanti si nota molto molto poco. Nella ripresa sale di ritmo, ma non brilla nelle scelte finali.

Reca 6 - Meno propositivo rispetto al solito, anche perché deve soprattutto provare a contenere un treno come Hakimi. Poi esce per infortunio (Dal 38’ Pedro Pereira 5 - Anche lui è chiamato a uno sforzo in più per tenere a bada le frecce nerazzurre: ci riesce raramente. E quanto sbaglia nella metà campo avversaria…).

Ounas 6 - È sicuramente vivace, tarantolato quando c’è da ribaltare il fronte offensivo. Un paio di tentativi, ma innocui per la porta di Handanovic. Comunque tra i migliori (Dal 72’ Riviere 5 - L’unica cosa che fa è beccarsi il giallo pochi secondi dopo essere entrato. Non dà la scossa).

Simy 5.5 - Non ha praticamente chance per colpire a rete, ma fa tanto lavoro sporco per provare a far salire la squadra. Indica la strada. Contro De Vrij è una battaglia persa.

Cosmi 6 - La squadra, soprattutto nei primi 20’, se la gioca a viso aperto contro la prima della classe. Poi, come è ovvio che sia, cede il pallino del gioco agli avversari ma non gli spazi.