Le pagelle del Dortmund - Haaland si sveglia solo nel finale. Errore grave di Emre Can

vedi letture

Manchester City-Borussia Dortmund 2-1

Marcatori: 19' De Bruyne, 84' Reus, 90' Foden

Hitz 6,5 - L'unica emozione del suo primo tempo è il tap-in di De Bruyne sul quale può soltanto osservare inerme. Per il resto è chiamato soltanto ad uscite e interventi piuttosto agevoli. Dopo l'intervallo evita il raddoppio inglese con un prodigio con i piedi su Foden, che lo trafigge a tempo scaduto: nemmeno in quel caso può nulla.

Morey 5,5 - Dopo un primo tempo in cui riesce a fare di necessità virtù cala vistosamente, nell'intraprendenza e nel ritmo. Stringe i denti e si arrangia come può, poi lascia il posto a Meunier. (Dall'81' Meunier 5,5 - Gundogan gli scivola alle spalle e apparecchia per il due a uno di Foden).

Akanji 6 - Nel primo tempo non semplice dei tedeschi è uno di quelli che riescono a ben figurare contro i piccoletti di Guardiola. A referto anche un'incredibile progressione di una cinquantina di metri che poi sfuma nella sua testardaggine.

Hummels 5,5 - Non che si possa fare granché sul vantaggio del City: l'errore di Can coglie di sorpresa tutta la linea, e a quel punto cercare di prendere qualsiasi contromisura contro la tecnica in campo aperto di De Bruyne e compagni equivale a cercare di domare un incendio con un bicchiere d'acqua. Lui però non trasmette sempre sicurezza, e commette qualche leggerezza.

Guerreiro 5,5 - Non si macchia di gravi colpe, pur non riuscendo a mettere a frutto il suo bagaglio tecnico, improntato alla propulsione e ai cambi di frequenza. È invece costretto alla difensiva, che non è certamente il suo forte.

Emre Can 5 - Un primo tempo che si sarebbe risparmiato volentieri. Incarta il regalo perfetto per Mahrez, dal quale detona il contropiede concluso da De Bruyne. Rischia di far peggio qualche minuto più tardi, ma per sua fortuna il VAR concorre ad annullare il rigore che Hategan aveva erroneamente concesso per un suo fallo su Rodri.

Dahoud 5 - Travolto dalla progressione poderosa di De Bruyne al ventiduesimo, quando il City apre le danze proprio con il belga. Troppa la differenza, tecnica e atletica, con il tuttocampista per eccellenza. (Dall'81'Delaney s.v.).

Bellingham 6 - All'Etihad echeggia tra la moltitudine di voci il grido "hey Jude!". Non sono i Beatles, bensì Terzic che sprona il suo talentino a ringhiare su tutti i portatori di palla che gli capitano a tiro. Lo fa con foga e attitudine famelica, e qualche grattacapo agli avversari riesce anche a procurarlo. È poco reattivo su De Bruyne in occasione del vantaggio City, ma ha il merito di ispirare l'uno a uno con un tocco in verticale per Haaland.

Knauff 5,5 - Non gli si può mica chiedere la luna, vien da dire. La galassia Dortmund nulla ha a che vedere con l'italica tendenza a proteggere eccessivamente i talenti ancora acerbi. Ma il suo caso, forse, rappresenta l'estremo opposto: mai titolare col Dortmund, responsabilizzato in una serata così. Il futuro è dalla sua, ma questa sera sprigiona solo una piccola dose del suo potenziale.

Reus 6,5 - Nella prima frazione ha un paio di guizzi: prima cerca di mandare in porta Haaland con un'imbucata clinica della quale non approfitta il norvegese, poi pensa bene di far da sé ma travolge in estirada Hitz. Illude il Dortmund con il momentaneo uno a uno.

Haaland 6,5 - Un'ombra che aleggia sotto i riflettori dell'Etihad senza mai palesarsi per tutto il primo tempo. Davvero troppo poco per uno come lui. Si riscatta in parte con l'assist in torsione per Reus: un pezzo di bravura, che però non evita la sconfitta.

Edin Terzic 6 - Il gol di Reus consacra l'impostazione difensivista e votata alle ripartenze. Altrimenti non si poteva, ma il gol-beffa di Foden rischia di far tramontare i propositi di qualificazione.