Le pagelle del Frosinone - Brescianini da Nazionale, Soulé senza lampi. Male la difesa

vedi letture

Risultato finale: Juventus-Frosinone 3-2

Cerofolini 5 - Novità fra i pali, l'ultima volta all'Allianz ne prese quattro, stavolta non va molto meglio: cade subito e chiude il primo tempo in media. Incerto, soprattutto sul terzo gol.

Lirola 5,5 - Si mette a fare il centrale di destra nella ripensata difesa a tre, ma non è il suo ruolo: subito in ritardo nella chiusura su Vlahovic. Dal 94' Monterisi 5 - Pochi secondi per perdersi Rugani.

Romagnoli 5,5 - Rientra dalla squalifica per fare il leader di un reparto arretrato che imbarca acqua da tutte le parti. Non accorcia a dovere su McKennie.

Okoli 5,5 - Disorientato dalla finta col bacino di Vlahovic sul 2-2, fino a quel momento non aveva sfigurato. Molto aggressivo, a volte non riesce a frenarsi.

Zortea 6,5 - Le discese sul fianco destro trovano sempre terreno fertile, affonda come lama nel burro e calibra il cross per la capocciata vincente di Cheddira.

Brescianini 7 - Pressa come se non ci fosse un domani e si butta dentro gli spazi trovando il bug per bucare il sistema difensivo juventino. Lucida il sinistro, per poco non fa doppietta. Prestazione sontuosa, da Nazionale.

Mazzitelli 6,5 - Perno della mediana, tatticamente perfetto: detta i tempi e lavora alla grande in fase di interdizione. Il duello tra cervelli con Locatelli non lo vede soccombere. Dall'87' Gelli sv

Harroui 6,5 - Si muove senza sosta per non dare punti di riferimento alla Juventus, inverte spesso e con successo la posizione con Valeri. Trova un corridoio invisibile per mandare Brescianini a tu per tu con Szczesny. Dal 73' Barrenechea 6 - Dentro per gestire la palla e dare protezione alla difesa.

Valeri 6 - Perfettamente integrato negli schemi, nonostante sia arrivato da poche settimane. La condizione non è al top, ma con lo switch sul 3-5-2 può liberare la falcata in progressione. Nel finale un buco non sfruttato dalla Juve.

Soulé 5,5 - Osservato speciale per il ritorno a casa, parte largo venendosi a prendere la palla centralmente per inventare. Tanta voglia di dimostrare, chiude la partita senza lampi. Dall'87' Seck sv

Cheddira 6,5 - Stressa Bremer e compagni nella costruzione dal basso, attacca con profitto la profondità e colpisce di testa al primo cross ricevuto. Dal 73' Kaio Jorge 5,5 - Cercato raramente palla a terra, quando viene servito si fa rimontare da McKennie.

Eusebio Di Francesco 6 - Decide di cambiare modulo, mettendosi a specchio con Allegri e tira fuori un altro primo tempo super dopo quello con la Roma, stavolta concretizza pure ma la fragilità difensiva resta un problema irrisolto.