Le pagelle del Genoa - Badelj e Gollini provvidenziali. De Winter la nota dolente

Risultato finale: Genoa-Inter 2-2

Gollini 6,5 - Ci mette la faccia letteralmente su Lautaro nel primo tempo assieme ad un paio di interventi amministrativi. L'uscita nella ripresa per poco non costa carissimo, ma comunque prestazione sufficiente.

Vogliacco 6,5 - Suo il primo gol di questo campionato. Apre la sfida con scaltrezza arrivando per primo sul pallone, in difesa è attento e limita i problemi. Dal 60' Vasquez 5,5 - Da quinto ha il compito di fare le diagonali, e una di queste gli costa la perdita di Thuram, poi solo davanti a Gollini.

Bani 6 - Primo tempo da gladiatore se non fosse per il gol subito in cui perde il duello aereo con Thuram, per eccessivo strapotere dell'avversario. Nella ripresa soffre come tutto il resto della squadra, ma non si arrende mai.

De Winter 5,5 - Dietro è il più ballerino, come in occasione dell'incomprensione con Gollini in cui è lui il colpevole. Tiene in gioco Thuram sul gol del 2 a 1 finale.

Zanoli 5,5 - Opaco. Sulla scia dello Zanoli visto la passata stagione a Salerno, complice della disfatta. Meglio, ma ancora troppo impreciso. Dal 71' Sabelli 6 - I pericoli arrivano sul versante opposto, per cui è esente da colpe. Nel finale accende la miccia nel putiferio.

Frendrup 6 - Il solito gran corridore e recupera palloni in mezzo al campo, fa da schermo in maniera ottimale fino alla mezz'ora, poi tende ad abbassare la linea e la guardia per stanchezza.

Badelj 7 - Il migliore dei suoi. In un nanosecondo intercetta il passaggio di Mkhitaryan, tunnel e lo fa ammonire, per non parlare del salvataggio a porta sguarnita. Dal 86' Ekhator s.v

Malinovskyi 6 - Sacrificio e corsa, tentando solo una volta la conclusione. Entra nel gol del vantaggio grazie ad una bella punizione calciata. Dal 71' Thorsby 6 - Centimetri preferiti alla qualità e nel gioco aereo, specie quando sotto, è un'arma in più, spesso vincente.

Martin 6 - E' più limitato del solito per via del competitor sulla sua fascia. Tutto sommato contiene positivamente le avanzate di Darmian e quando c'è da appoggiare Messias lo fa.

Vitinha 6 - Prende calci e spintoni per tutta la partita, fino alla giocata finale che accende i 33mila presenti. Peccato per quella ripartenza gettata al vento.

Messias 6,5 - E' l'uomo che poi alla fine risulta decisivo nonostante il rigore fallito. Fa salire la squadra ma è avventato in un paio di scelte.

Alberto Gilardino 6,5 - Perde i suoi pezzi più pregiati - per sempre - poco prima dell'inizio di campionato, ma non fa alcuna lamentela. Affronta la gara con i campioni in carica e ottiene un punto, seppur sofferto, senza sdoganare il suo credo calcistico.