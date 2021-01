Le pagelle del Genoa - Destro grinta e gol, Radovanovic guida la difesa, Shomurodov lotta

Perin 6 - In una serata freddissima si scalda sulla conclusione al volo di Orsolini nella prima frazione di gara alzando il pallone sopra la traversa. Sicuro sui tiri dalla distanza.

Bani 6,5 - Torna in campo dal primo minuto. Dalla sua parte Vignato cerca la giocata verso il centro dell’area ma lui non riesce mai a concedergli la conclusione verso Perin. Pericoloso un suo colpo di testa in area nella seconda frazione di gara.

Radovanovic 6,5 - Ormai non è più una sorpresa. Imposta l’azione dalla retroguardia con tranquillità. Con le sue lunghe leve arriva sempre a chiudere lo spazio quando il Bologna tenta la giocata profondo.

Masiello 6,5 - Prezioso il suo lavoro quando va ad infastidire i portatori di palla rossoblu. Quando Orsolini agisce dalla sua parte regge bene l’urto usando l’esperienza.

Zappacosta 6,5 - Viene cercato poco nonostante lui si sganci molto sulla corsia di destra. Sempre molto propositivo con la sua velocità. La conclusione respinta da Da Costa consente a Zajc di trovare il gol del vantaggio. Non demerita nemmeno quando viene spostato a sinistra.

Behrami 6 - Lo svizzero incarna alla perfezione i valori che vuole il suo allenatore. Corre e si sacrifica molto per i compagni andando a chiudere sull’avversario con grinta e determinazione (Dal 46’ Eyango 6 - Tradito dall’emozione del debutto fra i grandi, è vincente però la sua pressione su Schouten in occasione del 2-0 di Destro. Dal 73’ Lerager 6 - Quarto d’ora di sostanza per lui).

Badelj 6 - Potrebbe fare di più in fase di impostazione dell’azione della sua squadra. Aiuta però la retroguardia a recuperare diversi palloni a ridosso dell’area di rigore.

Zajc 6,5 - Si avventa con un falco sulla ribattuta di Da Costa infilando il pallone in fondo al sacco portando avanti la sua squadra al tramonto della prima frazione di gara.

Criscito 6 - Scalda i guantoni a Da Costa con una conclusione potente dalla distanza nel primo tempo. In difesa rischia troppo quando viene puntato sia da Tomiyasu che da Orsolini ma quando spinge crea qualche pericolo (Dal 46’ Ghiglione 6 - Si dedica di più alla fase difensiva ma con generosità prova a chiudere i varchi contro Barrow).

Destro 7 - Fa tanto movimento per raccogliere il pallone e giocarlo in avanti con il suo partner d’attacco. Sfrutta al meglio un errore di Schouten per fulminare Da Costa per il 2-0 (Dall’85’ Melegoni sv).

Shomurodov 6,5 - Viene sempre cercato per la sua rapidità. Da un suo scatto, neanche a dirlo, che lascia sul posto Paz nasce l’azione che porta alla conclusione respinta di Zappacosta e al conseguente gol di Zajc (Dall’80’ Pjaca sv).

Allenatore: Davide Ballardini 7 - Con lui il Genoa ha svoltato. Anche oggi la sua squadra gioca in maniera aggressiva senza lasciare un centimetro al Bologna portando a casa tre punti di platino in ottica salvezza.