Le pagelle del Lipsia - Gulacsi e Olmo tra i pochi a salvarsi. Difesa da horror

vedi letture

Gulácsi 6,5- Prende due gol senza avere nessuna colpa. Nel primo tempo è miracoloso in uscita su Salah e risponde presente in almeno altre tre o quattro occasioni di marca inglese.

Mukiele 4 - Un errore grave spiana la strada al 2-0 di Mané in campo aperto. Tanti errori anche prima del gol regalato. Serataccia da dimenticare in fretta. (dal 65' Orban 5 - Meglio del compagno ma solo perché entra a giochi quasi fatti).

Klostermann 4,5 - Distratto, impreciso e impacciato. Ogni volta che viene puntato va in apnea. Serata difficile contro il temibile tridente del Liverpool.

Upamecano 5 - Il neo acquisto del Bayern sbaglia la partita. Tanti errori in uscita e pericolosi cali di concentrazione. Oggi non è sicuramente stata la sua serata.

Angelino 6 - Fase difensiva sicuramente rivedibile ma quando spinge crea sempre pericoli. Buona prestazione sulla sinistra con cross interessanti e anche due conclusioni a rete, purtroppo per lui imprecise.

Sabitzer 5 - Uno dei più attivi in mezzo al campo ma è troppo grave l'errore che spiana la strada al Liverpool, con un pallone regalato in maniera clamorosa a Momo Salah che ringrazia e segna senza difficoltà.

Haldara 5,5 - Grande pressione per soffocare il gioco dei centrali di centrocampo del Liverpool. Finisce però presto la benzina e il filtro in mezzo al campo ne risente. (dal 65' Poulsen 5 - Non riesce a dare nulla nei venticinque minuti che gli vengono concessi).

Kampl 5 - Tocca tanti palloni e ne sbaglia altrettanti. Non riesce a mettere qualità soprattutto nello stretto, finendo per regalare diversi palloni e non costruendo mai una giocata di qualità. (dal 74' Hwang 5 - Si divora un gol al 93' che avrebbe potuto riaprire la contesa ma lui, a tu per tu con Alisson, calcia clamorosamente fuori).

Nkunku 5,5 - Ha un'occasione importante ma Alisson dice no. Per il resto non riesce mai a impensierire la retroguardia dei Reds pur mettendo grande impegno nella sua partita.

Olmo 6 - Il più pericoloso del Lipsia. Un palo a inizio partita e un altro paio di conclusioni importanti. Purtroppo per lui predica nel deserto o quasi. Meriterebbe, forse, altri palcoscenici.

Adams 5 - Impalpabile in avanti. Nel primo tempo dà una mano in fase difensiva ed è apprezzabile l'impegno. Poi però servirebbe qualcosa in più che lui non riesce a dare.

Nagelsmann 5 - La costruzione dal basso dei suoi centrali oggi è stata disastrosa. Klopp lo mette in crisi con un pressing altissimo e i suoi centrali regalano palloni e due gol su errori pacchiani. Rimandato.