Le pagelle del Liverpool - Difesa da film horror, Salah tiene accesa una piccola speranza

vedi letture

Alisson 5,5 - Si deve chinare in due occasioni a raccogliere il pallone in fondo al sacco senza grandi colpe. Ha qualche responsabilità di più sul terzo gol realizzato da Vinicius anche se era coperto.

Alexander-Arnold 4,5 - Prosegue il suo momento difficile. Un primo tempo da film horror. Non stringe sul lancio di Kroos che permette a Vinicius di segnare l’1-0. Semplicemente privo di senso il retropassaggio che spiana la strada per il 2-0 di Asensio. Nella ripresa compie una bella chiusura su Asensio ma soffre troppo le scorribande di Mendy.

Philips 5 - Quando c’è da contrastare non si tira indietro ma alla lunga soffre l’inesperienza. Vinicius si infila con troppa facilità fra lui e Alexander-Arnold in occasione del gol del vantaggio blanco. In ritardo sul 3-1 di Vinicius.

Kabak 5 - Non inizia malissimo facendo valere la sua qualità al centro della difesa ma poi affonda come tutta la retroguardia di Jurgen Klopp. Rischia di regalare a Asensio il gol del 3-0 con un tocco impreciso (Dall’82’ Firmino sv)

Robertson 5,5 - Anche lui commette diverse imprecisioni in fase di alleggerimento e di impostazione dell’azione. Nella seconda frazione di gara è più propositivo accompagnando spesso la manovra.

Keita 5 - Aiuta in qualche occasione Alexander-Arnold in palese difficoltà su Mendy ma poi nella fase offensiva non riesce a pungere come dovrebbe (Dal 43’ Thiago Alcantara 5,5 - Si presenta con un’apertura sbagliata che rischia di mandare in porta il Real, fa vedere buone giocate ma anche diversi errori).

Fabinho 5,5 - Elegante quando gestisce il pallone a centrocampo, prova a giocare sempre il pallone a terra anche se scarica troppo all’indietro. Perde Modric che serve indisturbato Vinicius per il 3-1 dei Blancos.

Wijnaldum 6 - Da un giocatore della sua qualità ci si aspetta sempre quel qualcosa in più nella fase offensiva. Nel primo tempo non si vede, nel secondo tempo aiuta di più la squadra.

Salah 6,5 - Prova a farsi vedere su entrambi fronti d’attacco. L’attaccante egiziano è volenteroso e riesce a riaprire il match con un inserimento per vie centrali sul filo del fuorigioco.

Diogo Jota 5,5 - Dopo un primo tempo dove non si vede praticamente mai, apre la seconda frazione di gara con una percussione che permette a Salah di riaprire il match ma è troppo poco (Dall’83’ Shqiri sv).

Mané 5 - Assente ingiustificato del match di Valdebebas. Si vede soltanto nel finale di primo tempo quando viene ammonito dal direttore di gara per proteste. Per il resto finisce sempre per sbattere contro il muro difensivo del Real.