Le pagelle del Liverpool - Konaté e Van Dijk muri goleador, Diogo Jota non in serata

Risultato finale: Milan-Liverpool 1-3

Alisson 6 - Poco da rimproverarsi sulla gran conclusione che vale l'immediato svantaggio. Per il resto, viene ben protetto dalla sua retroguardia.

Alexander-Arnold 6,5 - Non è il solito treno sulla destra, dovendo limitare due come Leao e Theo e svolgendo questo compito con abnegazione. Dai suoi piedi fatati, comunque, parte il pallone che Konaté trasforma nell'1-1. Dal 79' Gomez sv.

Konaté 7,5 - Non impeccabile in chiusura su Pulisic, ma per il resto è letteralmente monumentale. Oltre a non far passare praticamente nulla e ad aiutare Alexander-Arnold delle volte su Leao, avvia la rimonta dei Reds trafiggendo Maignan di testa.

Van Dijk 7,5 - Il solito baluardo della difesa, contro cui Morata ha vita difficile. Letale come sempre sulle palla in attive, visto che da un corner arriva la sua rete di testa.

Tsimikas 6,5 - Sul gol del Milan, Pulisic sfrutta una voragine dalla sua parte. Cresce nelle fasi successive, servendo a Van Dijk il pallone dell'1-2.

Mac Allister 6,5 - L'argentino conferisce sostanza alla mediana, ma anche qualità nei passaggi anche in situazioni complicate. Dal 93' Endo sv.

Gravenberch 7 - In mezzo al campo risulta la consueta diga, contro cui sbattono i rossoneri che stanno sviluppando la manovra. Difficile, inoltre, ricordare un suo errore in appoggio.

Salah 6,5 - Quando viene servito in zona offensiva, è letteralmente devastante. Se non lo fermato i difensori del Milan ci pensano i legni, due volte nel primo tempo. Meno coinvolto dopo l'intervallo. Dal 93' Chiesa sv.

Szoboszlai 7 - Dopo una prima frazione di gioco con qualche imprecisione di troppo, emerge nettamente nella seconda avviando e chiudendo l'azione del terzo gol.

Gakpo 7 - Preferito a Luis Diaz sul fronte sinistro dell'attacco, ripaga la fiducia di Slot ben figurando a livello di conclusioni verso la porta e suggerimenti per i compagni. Ad impreziosire il tutto, c'è l'assist per il tris di Szoboszlai. Dal 68' Luis Diaz 6 - In un finale tranquillo per la sua squadra, non ha grosse chance per scatenarsi sulla sinistra.

Diogo Jota 5,5 - Il portoghese non è nella sua migliore serata, sprecando un paio di ottime occasioni che solitamente sfrutta. Dal 68' Nunez 6 - Entra con buon piglio, provando a rendersi pericoloso nell'ultimo scorcio di gara.

Arne Slot 7 - Esordio migliore in campo europeo con i Reds non poteva esserci. Eccezion fatta per i primi minuti, la sua squadra domina e soffre pochissimo dietro. Azzeccata la mossa Gakpo dall'inizio.