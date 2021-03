Le pagelle del Liverpool - Phillips bella sorpresa. Solito Salah, Manè si riprende grazie al gol

Alisson 6 - Raramente chiamato in causa, se non nel primo tempo con un bell'intervento su Olmo. Saltato dal colpo di testa di Sorloth, lo salva la traversa

Alexander-Arnold 6,5 - Spinge quando vuole, ma quando lo fa è al solito devastante. Nel primo tempo positivo anche in ripiegamento difensivo, nella ripresa si diverte maggiormente

Kabak 6,5 - Il Lipsia fa poco per impensierirlo, lui accetta il timbro della sfida e chiude dove può senza troppi fronzoli. Deve crescere sull'impostazione, ma i miglioramenti generali sono evidenti

Phillips 7 - Fisico imponente e macchinosità a tratti, le palle alte sono tutte di sua proprietà. Nell'arco dei 90' non ne sbagli una, facendosi notare anche per senso della posizione e chiusure coi tempi giusti

Robertson 6 - Spinge meno del solito, ma visto il risultato non ce n'è neanche bisogno. Presenza comunque costante a sinistra, non rischia niente (dal 90' Tsimikas sv)

Wijnaldum 6 - Partita di grandissima abnegazione tattica. E' capitano per l'occasione, onora la fascia con sudore e giocate intelligenti (seppur non appariscenti) (dall'82' Milner sv)

Fabinho 6,5 - E' incredibile la sua capacità di attrarre a sé qualsiasi cosa passi nelle vicinanze. Una colonna nella mediana Reds, pensa a recuperare visto che per la costruzione ci sono altri coi piedi migliori

Thiago Alcantara 6,5 - Tocchi sapienti e acrobazie per i fotografi, ma pure tanta qualità nella manovra. Parte dai suoi piedi l'azione che sblocca il match. E non solo quella (dal 72' Keita 6,5 - Entra benissimo in partita. Dopo pochi secondi confeziona, con Origi, l'azione che porta al raddoppio di Mané)

Salah 7 - La precisione non è quella delle serate migliori, visto che sbaglia non poche occasioni dentro l'area. Ma quando ha il pallone fra i piedi e inserisce il turbo resta la freccia imprendibile di sempre. E il gol che apre le danze lo dimostra

Mané 6,5 - Indolente e fin troppo impreciso nel primo tempo, poi nella ripresa, con la difesa tedesca stanca, trova il pertugio giusto per infilarsi e segnare il gol del 2-0 (dal 90' Chamberlain sv)

Diogo Jota 6,5 - Fa tante cose e le fa quasi tutte bene, peccato che davanti alla porta si divori almeno 3 clamorose palle gol. Poi il bel movimento e l'assist per la rete di Momo Salah che sblocca il match (dal 72' Origi 6,5 - Passano 30 secondi e fa l'assist per il gol di Mané. Impatto immediato e concreto)

Jurgen Klopp 6,5 - Il suo Liverpool non rischia praticamente niente, nell'arco dei 90'. Lancia una coppia di centrale giovane ma evidentemente affidabile, gli attaccanti sbagliano tanto ma alla fine le sue scelte pagano