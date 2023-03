Le pagelle del Milan - CDK ancora evanescente. Theo ultimo a mollare, Tomori rovina tutto

Risultato finale: Fiorentina-Milan 2-1: 49' rig. Gonzalez, 87' Jovic, 94' Theo Hernandez (M)

Maignan 6 -. Reattivo e attento, tre parate in 20'. Dà sicurezza a un reparto in difficoltà per quasi tutto il primo tempo, nella ripresa capitola senza colpe.

Kalulu 5,5 -. Nico Gonzalez non dà punti di riferimento, Biraghi attacca molto. Va in apnea e non sempre riesce a metterci una pezza.

Thiaw 6 -. Rimedia subito un giallo che ne condiziona la partita. Cabral è un cliente difficile ed è in un ottimo momento di forma ma lo limita. Sulle palle alte è quasi insuperabile.

Tomori 5 -. Come nella gara d'andata, è decisivo con un salvataggio sulla linea. Un gesto reso vano a inizio ripresa, quando Ikone lo manda al bar con una finta e lo costringe a commettere un fallo piuttosto ingenuo, sanzionato col il penalty.

Messias 5 -. Qualche palla persa di troppo, praticamente nullo davanti. Si intestardisce nei dribbling, stavolta non riesce a essere determinante come a Monza e con l'Atalanta. Dal 74' Saelemaekers s.v..

Bennacer 6 -. Ritorno importante ma per 30' è una partita complicatissima per l'algerino, marcato a uomo da Mandragora. Poi trova più spazi e prova a salire in cattedra, riuscendoci solo a tratti. Dal 66' Bakayoko 5,5 - Seconda presenza stagionale, preferito ancora a Vranckx. Fisicamente sta bene ma gli manca il ritmo partita.

Tonali 5,5 -. Pioli lo richiama molto nei primi minuti, vuole che vada a pressare alto Dodò, troppo libero di imperversare sulla corsia destra. Sembra essere sempre in ritardo.

Hernandez 6 -. Un po' intimorito dalle sortite offensive di Ikoné e Dodò, si sgancia raramente nel primo tempo. È sua la più grande occasione per il Milan ma spara addosso a Terracciano .L'ultimo a mollare dopo il raddoppio, trova la rete della bandiera.

De Ketelaere 5 -. Si lascia apprezzare più nella fase di interdizione. Lotta con Amrabat, che ha quasi sempre la meglio. Regala un paio di giocate interessanti e promettenti ma si spegne sul più bello, come gli è capitato spesso in questa stagione. Dall'83' Adli s.v..

Rebic 5 -. Corre a vuoto, riceve pochi palloni, non riesce a essere determinante. Serata molto difficile per il croato, unica occasione nella ripresa. Dal 66' Origi 5 - Un pesce fuor d'acqua, poco altro da dire.

Giroud 6 -. Il suo lavoro di sponda è sempre prezioso per far salire la squadra. È sua la prima e unica conclusione rossonera verso la porta di Terracciano nel primo tempo, il portiere invece si supera subito dopo l'1-0. Due occasioni in una serata complicata. Dal 66' Ibrahimovic 5,5 - Prova a far valere esperienza e fisicità ma Igor non si intimorisce. La scossa non arriva.

Stefano Pioli 5,5 -. Dal 2018, il 4 marzo non è un giorno come gli altri. È la sua partita, l'emozione è fortissima. Le assenze sulla trequarti sono pesanti, nella prima mezzora ci capisce poco perché la Fiorentina non dà punti di riferimento a va al doppio della velocità. Tomori lo tradisce a inizio ripresa, dalla panchina non riesce a trovare soluzioni ed energie. Italiano vince la sfida con merito.