Le pagelle del Milan - Da Reijnders una master class in 'inserimento'. Morata abulico

Maignan 6,5 - Decisivo nei primi minuti nel tenere in partita il Milan visto l'inizio lento rossonero e quello turbo dei belgi. Assolutamente incolpevole sul gol di Sabbe.

Emerson 5,5 - Il meno convincente nella prima frazione a livello difensivo, tutti i pericoli per la porta di Maignan nascono dal suo lato o per una lettura sbagliata del brasiliano. Più a suo agio nella ripresa, ma poco incisivo nelle sue avanzate.

Gabbia 6 - Sfiora il gol da piazzato e ci mette un ciuffo di capelli anche in occasione del gol olimpico di Pulisic. Difensivamente una prova consistente e con personalità. Dal 82' Thiaw sv.

Tomori 6 - Gara di tutto riposo per il centrale inglese: il Brugge fa male solo quando va sull'esterno, mentre centralmente di fatto non diventa mai pericoloso.

Theo Hernandez 6 - Ritrova la fascia di capitano e con questa una implicita dose di fiducia da parte di Fonseca: gara da sufficienza e senza acuti, il treno inarrestabile della fascia sinistra è ben lontano.

Fofana 6 - Bene a livello difensivo, non altrettanto quando c'è da fare un passo in più nella metàcampo avversaria. Firma tre tiri verso la porta avversario ma tutti fuori misura e non di poco. L'uomo sbagliato nel posto giusto. Dal 75' Musah sv.

Reijnders 8 - Non fa un primo tempo memorabile, pur entrando in modo decisivo nell'episodio del rosso a Onyedika. Master class di inserimento nella ripresa, quando sfrutta alla perfezione un assist da sinistra di Okafor e da destra di Chukwueze.

Loftus-Cheek 5 - Impalpabile, in questo ruolo di laterale destro adattato sembra un pesce fuor d'acqua in ambedue le fasi. Fonseca cambia e la partita svolta. Dal 61' Chukwueze 7 - Entra alla grande in partita, scodellando anche l'assist del 3-1 per Reijnders.

Pulisic 7 - Il gol olimpico è l'unica giocata degna di nota del primo tempo rossonero: forse fortunoso, certamente ben oltre i meriti del Milan, ma di fatto realizza l'importantissimo gol del vantaggio.

Morata 5 - Il grande assente di tutta la partita: prova davvero oscura dello spagnolo, che non combina nulla e viene oscurato da Camarda. Dal 75' Camarda 6,5 - Sfiora il clamoroso record a pochi minuti dal suo ingresso in campo: manda in porta un bel cross di Reijnders ma il VAR annulla tutto per fuorigioco. Un gran peccato, si era fatta la storia.

Leao 6 - Dei rossoneri è sicuramente il più pericoloso nel primo tempo, ma non abbastanza per conquistarsi l'ultima mezz'ora di partita. E chi lo sostituisce, cambia la sfida. Dal 60' Okafor 7 - Dopo una manciata di secondi accelera e mette in mezzo un pallone solo da spedire in fondo al sacco: Reijnders ringrazia e la gara cambia volto.

Allenatore: Paulo Fonseca 6,5 - Cerca di restituire fiducia e mordente a Leao e Theo, non riuscendoci granché. Dopo l'ora di gioco rimedia coi cambi: dentro Okafor e Chukwueze e la gara cambia dopo pochi secondi. Una vittoria faticosa contro un Club Brugge in 10 per quasi un'ora non è comunque una grande impresa e lo status psico-fisico della squadra al momento non può lasciar tranquilli i tifosi, così come il rendimento di buona parte delle sue stelle.