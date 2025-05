Le pagelle del Milan - Gabbia leader, Joao Felix rimpianto? Male Jovic

Risultato finale: Milan-Monza 2-0

Maignan 6,5 - Rischia poco e nulla in tutto l'arco del match: qualche uscita con i pugni nel primo tempo, nel secondo spettatore non pagante: sul finale, esalta i propri riflessi con una parata d'annata.

Tomori 6,5 - La sua posizione crea non pochi grattacapi alla retroguardia avversaria: tanti i cross partiti per l'area.

Gabbia 7 - Sblocca il match con un colpo di testa. Uno dei pochi a salvarsi, stasera e nel complesso stagionale.

Pavlovic 6,5 - Soffre poco e nulla la presenza degli attaccanti biancorossi. Sfiora la rete direttamente su calcio di punizione.

Musah 5,5 - Più di qualche errore, sottolineato da fischi del pubblico. Lascia il campo all'intervallo. Dal 46' Chukuwueze 6,5 - Il suo ingresso in campo cambia il match con l'assist per Gabbia e una prestazione comunque positiva.

Reijnders 6,5 - Premiato prima del match come miglior centrocampista della stagione, conferma il proprio livello pulendo diversi palloni in mediana.

Loftus-Cheek 6 - Qualche iniziativa per il mediano che cerca la porta dalla distanza in più di un'occasione.

Bartesaghi 6 - Strappa i pochissimi applausi del pubblico con una prestazione comunque positiva, dopo la retrocessione subita con il Milan Futuro. Dal 60' Jimenez 6 - Mezz'ora senza troppa luce per il terzino: si vede poco in fase offensiva.

Pulisic 6,5 - L'unico ad avere invettiva in casa rossonera nel primo tempo. Nella ripresa, viene supportato dai compagni di squadra e regala più di qualche lampo. Dall'86' Florenzi sv

Joao Felix 6,5 - Parte da titolare e non sfrutta la prima occasione della gara. Trova più forze e idee nella ripresa, sfiorando il gol con un colpo di testa che si stampa sulla traversa: è il preludio al gol, voluto e trovato su calcio di punizione. Dal 79' Fofana sv

Jovic 5 - Prova a farsi vedere ma tra uno stop sbagliato e un rimprovero ad un compagno, non riesce ad incidere come vorrebbe. Dal 46' Camarda 6,5 - Entra affamato e cerca in tutti i modi la via del gol.

João Costa 6 - Il vice di Conceicao porta a casa l'ultima vittoria della stagione e, probabilmente, chiude la parentesi in rossonero.