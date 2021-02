Le pagelle del Milan - Ibrahimovic giganteggia. Calhanoglu, impatto incredibile al ritorno in campo

vedi letture

MILAN-CROTONE 4-0 -31' E 64' Ibrahimović, 69' e 70' Rebic

Donanrumma 6 - Poco impegnato, vive un secondo tempo da spettatore non pagante.

Calabria 6.5 - Parte forte, nel primo quarto d'ora gli viene annullato un gol per fuorigioco e impegna Cordaz con un colpo di testa. È l'arma in più quando c'è da dare una mano all'attacco. Puntuale anche negli anticipi. Ammonito, salta lo Spezia e rientrerà per il derby.

Tomori 6.5 - Nel complesso una buona prova dove dimostra tempismo e personalità. Difficilmente con lui si passa anche se dopo 10 minuti rischia la frittata tenendo in gioco Di Carmine. Glielo perdoniamo.

Romagnoli 6.5 - Pomeriggio tranquillo, soffre poco ma si fa ammonire a dieci minuti dalla fine a partita chiusa.

Théo Hernandez 7 - Crea praticamente il secondo gol duettando con i compagni di squadra e poi mettendo il turbo, regalando un cioccolatino a Ibrahimovic. Da quel momento la partita è definitivamente chiusa.

Meite 6.5 - Fa valere il suo fisico e i suoi recuperi si rivelano preziosi, basti vedere l'azione del 4-0.

Kessie 6.5 - I compagni lo cercano spesso. È il faro del centrocampo e il piede preciso. I ritmi bassi della partita gli agevolano il compito. (Dal 79' Krunic sv).

Saelemaekers 5.5 - Poco preciso nei traversoni, è sfortunato quando Leao gli toglie la possibilità di calciare a rete da posizione favorevole. Ammonito a partita in corso, Pioli decide di non rischiare togliendolo nell'intervallo. (Dal 46' Castillejo 6 - L'azione si sviluppa di più altrove ma quando ha l'occasione per mettersi in mostra fa il suo).

Leao 6.5 - Non sempre precisissimo e a volte troppo impulsivo (vedere una potenziale occasione da gol tolta a Saelemaekers). Ma nel complesso il suo impatto sulla partita è più che positivo: si intende con Ibrahimovic e serve l'assist per il gol e prima di uscire impegna Cordaz dopo aver duettato con Rebic. (Dal 62' Calhanoglu 7 - Pazzesco impatto sulla partita, a suo modo entra in tre reti servendo due assist e duettando con Théo nell'azione del 2-0. E pensare che non giocava da 26 giorni).

Rebic 7 - Quando gioca a sinistra a rimorchio su Ibra è un'altra storia. Segna due gol in due minuti, mostrando doti aeree (aveva già segnato di testa contro la Lazio) e balistiche (gol in volée). Mostra grande intesa con i compagni di squadra, facendo da sponda a Théo in occasione del 2-0. (Dal 78' Hauge sv).

Ibrahimovic 7 - Dominante come al solito: fa 500 e poi 501 gol in carriera a livello di club. E senza nemmeno sforzarsi troppo. (Dal 77' Mandzukic sv).