Le pagelle del Milan - Leao in formato super, male Giroud. Si riscatta Thiaw

Risultato finale: Milan-Atalanta 1-1

Maignan 6 - Non riesce a festeggiare la centesima presenza con la maglia rossonera con la porta inviolata, l'Atalanta non calcia praticamente mai in porta ma viene battuto dal rigore di Koopmeiners.

Florenzi 6 - Non soffre De Keteleare nel primo tempo, l'ex compagno non vive una serata di grazia e pochi problemi nel contenerlo per il terzino rossonero. Quando può si lancia anche in proiezione offensiva. Dal 57' Calabria 6 - Buon impatto con la sfida, tra i più pericolosi nella ripresa con un mancino che costringe al grande intervento Carnesecchi.

Thiaw 6,5 - A San Siro in campionato non giocava titolare da novembre, archivia la brutta serata passata a Monza e sfodera una prova di carattere. Cambiano le pedine davanti dell'Atalanta ma non si scompone.

Gabbia 6 - Ormai alla settima gara consecutiva da titolare dopo il suo ritorno in rossonero, gioca con sicurezza e l'intesa con Thiaw stasera c'è. Non soffre mai gli avanti dell'Atalanta.

Hernandez 6 - Comincia con le marce alte innestate, diverse scorribande lungo la corsia mancina e qualche tentativo dalla distanza. Con il passare dei minuti si abbassa ma è c'è la solita sintonia con Leao.

Adli 6,5 - Guida diligente del centrocampo rossonero, non solo qualità ma anche quantità dentro la partita di San Siro. Corre, cuce e gestisce. Prova a tutto tondo del francese.

Bennacer 6,5 - All'inizio si prende la scena Adli, poi sale in cattedra anche l'algerino che gestisce bene con e senza palla. Si alza quasi sulla trequarti in fase offensiva, imbecca Calabria che viene murato da Carnsecchi nella ripresa. Dal 80 Musah sv.

Pulisic 5,5 - Non il calciatore scintillante entrato in campo nella sfida contro il Monza, poco dentro la manovra rossonera e alla fine l'Atalanta non soffre mai sul suo versante. Ha una grande occasione nella ripresa imbeccato da Leao, controllo super ma mancino a lato. Dal 89' Okafor sv.

Loftus-Cheek 6 - Il solito collante tra centrocampo e attacco, si muove tanto lungo la trequarti e quando può si lancia nello spazio. In un 2024 da incorniciare fin qui spreca una buona occasione in area di rigore ma la prestazione rimane positiva.

Leao 7,5 - Dopo l'Europa League, torna a festeggiare davanti al pubblico di San Siro anche in campionato. Un gol tanto atteso, quanto voluto. Di rabbia e di classe, spacca la partita con una giocata da campione. Imprendibile quando è in serata come oggi.

Giroud 5 - Pronti, via prova subito la conclusione verso la porta di Carnesecchi ma viene murato da Scalvini. Poi riceve pochi palloni giocabili in area di rigore, tanti duelli ma alla fine commette anche il fallo da rigore su Holm nel primo tempo.

Stefano Pioli 6,5 - Dopo la tante critiche ricevute per via della brutta sconfitta di Monza e il turnover, manda in campo i titolarissimi e contro un avversario complicato come l'Atalanta sfodera una prova da grande squadra. Ritrova un Leao in formato super, fa la partita e pareggia soltanto per un rigore senza concede mai nulla alla Dea davanti.