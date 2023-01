Le pagelle del Monza - Che ingresso di Caldirola! Male Carlos Augusto, Pablo Marì fa peggio

Risultato finale: Monza-Inter 2-2

Di Gregorio 6 - Tradito dagli errori dei compagni, è impossibilitato ad evitare le due marcature nerazzurre. Per il resto della gara, compie alcuni buoni interventi, evitando un passivo peggiore.

Marlon 5,5 - In sofferenza in particolar modo nella parte finale della frazione d'apertura, affronta gli avversari a viso apertissimo nonostante un divario piuttosto evidente, riuscendo a spuntarla in qualche duello. Dal 46' Caldirola 7 - Ha un grande impatto sul match. Si comporta bene in fase difensiva, respingendo al mittente i tentativi d'incursione degli attaccanti dell'Inter, per poi timbrare il cartellino in pieno recupero per il gol del 2-2 che fa esplodere di gioia l'U-Power Stadium.

Marì 4 - Tornato a vestire la maglia da titolare dopo i ben noti fatti di Assago, dimostra di non essere ancora al meglio della condizione. Si addormenta in maniera decisamente clamorosa sul pressing di Lautaro Martinez al 22', concedendo all'argentino uno dei gol più facili della sua carriera.

Izzo 6 - Si sapeva che non sarebbe stata una serata agevole per la retroguardia brianzola. L'ex difensore di Genoa e Torino fa valere la sua esperienza, pur commettendo qualche sbavatura. Dall'88' Caprari s.v.

Birindelli 5,5 - Chiamato ad agire dalla stessa parte di Dimarco, riesce con il contagocce ad attaccare la profondità, subendo il più delle volte le iniziative del suo avversario. Dal 73' Colpani 6 - Poco coinvolto nelle fasi conclusive della partita.

Pessina 6,5 - Serve a Ciurria il pallone del momentaneo 1-1. Trova tante buone giocate in mezzo al campo, non sfigurando affatto contro una delle principali favorite per la conquista del titolo.

Machin 5,5 - Non riesce a mettersi in evidenza: prova sottotono per il calciatore della Guinea, sostituito poco dopo l'ora di gioco. Dal 66' Ranocchia 6,5 - Impiega una manciata di secondi per entrare in partita. E' da un suo pallone recuperato che nasce l'azione del definitivo pareggio biancorosso.

Carlos Augusto 4,5 - Perde completamente la marcatura di Darmian nell'azione del momentaneo 0-1: errore grave, ma non l'unico in una serata in cui mette tanta generosità ma resta perlopiù nell'ombra.

Ciurria 7,5 - Il protagonista che non t'aspetti. Autore del gol del pareggio, trovato pochi secondi dopo la rete di Darmian, fa la differenza anche in pieno recupero sfornando l'assist per il 2-2 di Caldirola. Che serata!

Mota 6,5 - Tanta corsa, tanti palloni toccati, tanta qualità... ma poca sostanza. Non pervenuto negli ultimi metri di campo, ma risulta essere tra i più positivi nelle fila del Monza.

Petagna 5,5 - Limitato a dovere dai difensori nerazzurri, si muove tanto in fase di non possesso senza però riuscire ad incidere positivamente sul match. Dal 66' Gytkjaer 5,5 - Non dà una grossa mano al reparto avanzato del Monza nei minuti finali.

Raffaele Palladino 6,5 - Il Monza gioca bene, forse addirittura al di sopra delle aspettative, ed esce dal campo con un punto che dà morale e fiducia nella corsa alla salvezza. I brianzoli evitano in extremis il decimo ko stagionale e restano a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione.