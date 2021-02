Le pagelle del Napoli - Gattuso sbaglia modulo. Svolta nella ripresa ma non basta

vedi letture

Napoli-Granada 2-1

Meret 6 - Non è mai chiamato agli straordinari e non ha colpe sull'unico gol subito.

Maksimovic 5 - Non convince nemmeno questa sera e infatti Gattuso all'intervallo - quando deve inserire Ghoulam per tornare alla difesa a quattro - richiama lui in panchina. Dal 46esimo Ghoulam 6 - Positivo il suo impatto con la partita, assicura spinta offensiva e a tempo scaduto sfiora anche il gol del 3-1.

Koulibaly 6.5 - Il migliore della difesa del Napoli, che sia a tre o a quattro. Fondamentale il suo recupero per provare, da qui in avanti, a rialzare la testa in campionato. L'unica competizione che resta.

Rrahmani 5.5 - Ha responsabilità sulla rete di Montoro, si perde il centrocampista del Granada su un cross dalla destra e gli permette - con un colpo di testa - di segnare un gol decisivo in chiave qualificazione.

Di Lorenzo 6 - Un po' incerto da quinto di centrocampo, soprattutto in fase difensiva. E' molto più a suo agio nella ripresa, quando il Napoli torna alla difesa a quattro.

Fabian Ruiz 6.5 - Al di là del gol una buona prestazione in fase di impostazione. Supportato da una condizione fisica che è sembrata di nuovo discreta, lo spagnolo era sempre nel vivo del gioco.

Bakayoko 6 - Netto salto in avanti rispetto alle ultime prestazioni. Tra i migliori del primo tempo, è lui a recuperare il pallone in avvio di partita da cui nasce il gol di Zielinski.

Elmas 5.5 - Gattuso cambia ancora una volta la sua collocazione in campo e il risultato è tutt'altro che eccellente. Spaesato. Dal 60esimo Mertens 6 - Il suo ingresso dà maggior peso all'attacco del Napoli: è lontano dalla condizione migliore ma comunque di grande aiuto.

Zielinski 7 - Pronti, via e subito regala una perla: discesa per vie centrali, finta col destro, rientro sul sinistro e conclusione vincente. Bel gol, che purtroppo per il Napoli servirà a poco.

Politano 5.5 - Il peggiore della linea offensiva, non gli riesce mai questa sera la giocata interessante o risolutiva.

Insigne 6.5 - Cresce di condizione con l'avanzare della partita. Nel primo tempo perfetta la sua punizione che si spegne sulla traversa, nella ripresa suo l'assist per la rete del 2-1 firmata da Fabian Ruiz.

Gennaro Gattuso 5 - Scende in campo col 3-4-1-2 per provare a non subire gol, ma il Granada trova la rete appena arriva il primo cross pericoloso dalla corsia destra. Nella ripresa corre ai ripari, il Napoli risponde bene ma è troppo tardi.