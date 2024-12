Le pagelle del Napoli - Kvaratskhelia in ombra, Raspadori si sblocca 8 mesi dopo

Risultato finale: Napoli-Venezia 1-0

Meret 6,5 - Continua sulla falsariga della partita di 8 giorni fa a Genova e nel primo tempo sforna due interventi importanti.

Di Lorenzo 6 - Non soffre dietro, ma dà un apporto meno efficace in avanti. La sensazione è che con Neres e non Politano davanti decida di restare un po' più bloccato.

Rrahmani 6 - Senza Buongiorno è lui a portare per mano la linea difensiva. Gara senza sbavature, anche in fase di costruzione.

Juan Jesus 6 - Conte lo sceglie di nuovo per sostituire Buongiorno e lui lo ripaga con un'altra prestazione di grande attenzione.

Olivera 6,5 - Su e giù, non più soltanto sulla fascia, ma praticamente a tutto campo. Non è un caso se conquista il calcio di rigore dall'altro lato rispetto al suo di competenza. Dall'88' Spinazzola s.v.

Anguissa 6 - Tanti duelli a centrocampo e le solite incursioni per riempire l'area di rigore. La solita prova alla Anguissa, ma stavolta senza la giocata vincente. Dal 70' Raspadori 7 - Uno tra i più chiacchierati sul mercato, quello che pare non avere una posizione tutta sua in questo Napoli, invece oggi scopriamo che potrebbe averle: perfetto come jolly a partita in corso per scombinare la normalità. Ritrova il gol otto mesi dopo l'ultima volta e si prende l'abbraccio del Maradona.

Lobotka 6,5 - La solita trottola in mezzo al campo. Pallone incollato al piede, non lo perde mai. Alza e abbassa i ritmi a seconda dei momenti della partita.

McTominay 6 - Trentatrè secondi e i palloni recuperati a referto erano già due. Perché la sua funzione è cambiata col passare delle partite: interditore e palleggiato, meno incursore. E non sembra aver pagato il cambiamento.

Neres 6,5 - Torna sulla sua fascia preferita, quella di destra, e mostra subito una gran voglia di fare bene. Acccelerazioni improvvise, stop-and-go, dribbling. Tanto fumo ma l'arrosto non arriva. Poi quando passa dall'altro lato diventa ancor più pericoloso ed è dal suo piede che nasce la rete decisiva.

Lukaku 6 - Certo, sbaglia il calcio di rigore e l'errore è grave perché poteva costare caro. Ma quanto si sbatte per i compagni? Quante corse fa in pressione? E quanta paura mette alla difesa con la sua sola presenza? E' anche sfortunato perché colpisce pure un palo. Il secondo tempo è ottimo.

Kvaratskhelia 5,5 - Dopo una gara in tribuna e l'altra in panchina torna titolare sulla sinistra, senza però riuscire a brillare. Si accende a tratti, a inizio ripresa prova lui a caricarsi la squadra sulle spalle, ma sbaglia spesso l'ultima scelta ed è troppo frettoloso nelle finalizzazioni. Dopo un tiro sbagliato, infatti, Conte si arrabbia e lo sostituisce. Dal 75' Politano s.v.

Antonio Conte 7- Avrebbe meritato di chiudere già il primo tempo in vantaggio. Si dice che non faccia un bel calcio, invece nel primo tempo il suo oltre ad essere organizzato a tratti è pure spumeggiante. Anche con Neres e Kvara insieme la squadra non perde equilibrio. E ad ogni gara si vede una crescita nel gioco. Mezzo punto in più per la scelta vincente: al 70' toglie Anguissa e inserisce Raspadori. Indovinate un po'? La decide proprio l'ex Sassuolo.