Le pagelle del Napoli - Maksimovic disastroso, Mario Rui disattento. Politano il migliore

Ospina 5,5 - Forse può fare di più sul primo gol di Pandev, sul suo palo, ma arriva da distanza ravvicinata. Esente da colpe sul 2-0.

Di Lorenzo 5,5 - L'atteggiamento è giusto, dà la sensazione di crederci fino alla fine. Ma nella sua prestazione c'è qualche leggerezza di troppo, specie nel primo tempo.

Manolas 5 - Il gioco dal basso non lo favorisce, ha più di un problema contro l'alta pressione del Genoa. Un'ingenuità nel primo tempo condanna la sua prova. Nel secondo tempo esce per infortunio. Dal 69' Rrahmani 6 - Entra a freddo, ma s'ambienta bene e non sbaglia nulla.

Maksimovic 4,5 - Gioca senza mordente e, dopo un buon avvio del Napoli, rovina tutto regalando al Genoa la rete del vantaggio con un passaggio orizzontale in difesa. Non a suo agio nell'uscita da dietro, sbaglia anche nei minuti successivi: fragilità anche di testa al Ferraris.

Mario Rui 5 - Più di una volta salta le marcature preventive e mette in difficoltà i suoi. Prova a dare il suo apporto in fase offensiva, ma i cross dalla trequarti non sono utili e le conclusioni da fuori a dir poco imprecise.

Elmas 6 - Intraprendente, pimpante, propositivo. Ma poco lucido negli ultimi venticinque metri, quelli che contano. Nel finale sciupa un'occasione enorme che sarebbe valsa il pareggio.

Demme 6 - Avessero tutti il suo cuore e la sua grinta sarebbe tutto più facile per il Napoli. E' vero, patisce un po' fisicamente in fase difensiva, ma non si risparmia mai. Dal 78' Bakayoko s.v.

Zielinski 5,5 - Quando ha la palla, per lui è una compagna con cui danzare. Cerca sempre di creare qualcosa, con poco supporto. Ma sbaglia in fase difensiva in occasione della rete del 2-0 del Genoa. Dal 54' Insigne 6 - Si muove tanto, combina con i compagni, colpisce un palo. Periodo no, sicuramente anche sfortunato.

Politano 6,5 - E' l'uomo-ovunque del Napoli, lo si vede in ogni zona di campo, utilizzando ogni briciola di energia in serbatoio. Trova la rete che riapre la partita a dieci minuti della fine e continua a correre, da destra a sinistra.

Petagna 6 - Detta sempre le tracce più interessanti là davanti con i suoi movimenti e colpisce un incrocio dei pali con un colpo di testa. Sufficiente, considerando anche le condizioni non eccellenti a causa di un problemino al polpaccio. Dal 54' Osimhen 5,5 - Entra meglio delle ultime volte, ma è chiaro che la condizione migliore è ancora molto lontana.

Lozano 6 - Parte sulla sinistra, dimostrando di trovarsi peggio che sulla sua classica corsia di destra. Infatti cresce solo nella ripresa, con l'ingresso di Insigne, e prova a ritirare su la squadra, pur senza riuscirci per davvero.

Allenatore: Gennaro Gattuso 5,5 - Il piano gara non è sbagliato, ma Maksimovic lo costringe a cercare qualcosa di diverso perché dopo il vantaggio il Genoa si mette tutto dietro e riparte con maggiore entusiasmo. Con i cambi prova a svoltare nella ripresa e qualcosa di meglio arriva, ma non basta. Periodo tutt'altro che fortunato per lui, alla seconda sconfitta nelle ultime tre di campionato. Le assenze sono sicuramente un alibi.