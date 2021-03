Le pagelle del Napoli - Mertens 100 e lode, Zielinski d'altra categoria. Politano, messaggio al ct

ROMA-NAPOLI 0-2

Marcatori: 27', 34' Mertens

Ospina 6 - Attento nelle uscite, viene chiamato a poche (facili) parate. Fortunato sul destro di Pellegrini che si stampa sul palo, ma arriva un altro clean sheet.

Hysaj 7 - Torna a destra, come ai tempi di Sarri. E come ai tempi di Sarri torna il terzino affidabile. Gioca nel suo ruolo e si vede, quando viene affrontano nell'uno contro uno è praticamente insuperabile e chiude bene tante diagonali.

Maksimovic 6 - Avvio quasi shock, con due errori su Dzeko. Poi si riorganizza, riacquisisce il senno e torna concentrato per tutta la gara. Esce per crampi nel finale. Dall'86' Manolas s.v.

Koulibaly 7,5 - Copre tutti i tagli, non si lascia mai sorprendere dai movimenti degli avversari, ringhia su ogni pallone, non fa girare una volta il suo diretto rivale. E poi s'improvvisa anche centravanti: un vero e proprio fattore per il Napoli.

Mario Rui 6,5 - A due settimane dalle tensioni con Gattuso si rivede dall'inizio e non sbaglia la prestazione. Utile dietro e anche in fase offensiva, con lui (un mancin vero) a sinistra il Napoli ha uno sbocco in più.

Fabian Ruiz 6,5 - La crescita (tattica) nel nuovo ruolo è evidente. Gioca con più coraggio, viene incontro ai difensori per giostrare la palla fin dalla propria trequarti e con la sua tecnica disegna sempre buone traiettorie per i compagni.

Demme 7 - Sempre intelligente nel trovare la posizione giusta in mezzo al campo. Fondamentale per gli equilibri del Napoli e lo dimostra una volta ancora.

Politano 7 - Nella settimana dell'esclusione dai convocati di Roberto Mancini regala un'altra prova da esterno totale. Taglia sempre alla grande, come in occasione del 2-0: sponda di prima e assist per Mertens a referto. Un messaggio al c.t. nel giorno dello scontro diretto con El Shaarawy: "Perché lui sì e io no?". Dal 73' Lozano s.v.

Zielinski 7 - Tecnicamente è di un'altra categoria. Quest'anno ha aumentato il livello portandolo all'apice: sempre in palla. Quella palla con la quale danza, accarezzandola più che toccandola. Una gioia vederlo disegnare calcio. Dal 73' Elmas s.v.

Insigne 6,5 - Di solito regista offensivo, oggi meno del solito. Ma fa sempre la cosa giusta. Lo spirito di sacrificio in fase difensiva, da un lato o dall'altro, ormai è un must nelle sue partite. Dall'87' Bakayoko s.v.

Mertens 7,5 - Il primo belga della storia a raggiungere i 100 gol in Serie A, il terzo in assoluto della storia del Napoli a raggiungere tale quota. Contro la Roma si conferma una sentenza, anche quando la condizione fisica non è massima: prima su punizione, poi di testa, una doppietta da 100 e lode. Dal 66' Osimhen 6 - Entra in un momento in cui c'è da soffrire per mantenere il risultato e lo fa insieme a tutta la squadra.

All. Gennaro Gattuso 7,5 - Organizza bene la pressione di squadra sull'uscita dal basso della Roma, dando poco spazio anche alle palle verticali facendo tanta densità in mezzo al campo. Quando è chiamato a costruire il Napoli può ancora migliorare tanto, ma la crescita è evidente e la qualità della rosa facilita tutto. Manovra più fluida del solito e difesa che torna impeccabile: questa è anche la sua vittoria.