Le pagelle del Napoli - Zielinski artista, Insigne più Magnifico che mai. Mertens, altro record

Meret 6,5 - Bella la parata su Milinkovic-Savic nella ripresa. Attento nelle uscite, quasi prende anche la punizione all'incrocio del serbo che vale il 4-2.

Di Lorenzo 6,5 - Tanti salvataggi dietro e parecchia spinta davanti. Un errorino nel finale, ma è l'ennesima buona prestazione di una seconda parte di stagione vissuta in crescendo.

Manolas 7 - Guadagna il rigore dell'1-0, intuisce sempre in anticipo le giocate difensive, stringe i denti e gioca anche sul dolore per il bene della causa e probabilmente perché quest'anno troppe volte è stato costretto a fermarsi. Dal 72' Rrahmani 6 - Nel finale viene sollecitato più volte e risponde sempre presente.

Koulibaly 6,5 - Con la Lazio che attacca in verticale si concentra molto su Immobile e legge al meglio la partita. E non sbaglia praticamente nulla.

Hysaj 6,5 - Nell'ultimo big match giocato aveva deluso, stasera si riscatta con una prova solida, fatta di attenzione massima in difesa e inaspettata propulsione offensiva nonostante sia un destro che gioca a sinistra.

Fabian Ruiz 6 - A volte è macchinoso, ma la tecnica è alta e la regia è cresciuta molto negli ultimi mesi. Buona prova.

Bakayoko 6,5 - Si propone sempre quando c'è da alleggerire la pressione. Controlla la palla, la difende, prende fallo e fa respirare la squadra. Partite come questa, col Napoli subito in vantaggio e contro una formazione che pressa, fanno al caso suo. Ma sbaglia qualche appoggio semplice di troppo. Dall'89' Lobotka s.v.

Politano 7 - Un secondo prima è nell'area avversaria a crossare o calciare, magari segnare come in avvio di partita. Quello dopo ripiega su Immobile, Fares o chicchessia davanti a Meret. Polifunzionale, fondamentale negli spazi. Dal 72' Lozano 6,5 - Recupera la palla che vale la rete di Osimhen e gli serve l'assist. Negli spazi serve eccome uno come lui.

Zielinski 7 - E' così forte che indirizza anche le giocate dei compagni, come in occasione del gol di Mertens: gli serve un pallone così preciso per misura e dosaggio che il compagno può calciarlo solo in quel mondo. Da artista. Dall'82' Elmas s.v.

Insigne 7,5 - Freddo sul calcio di rigore, da stropicciarsi gli occhi dribbling e tiro a giro che valgono la doppietta. Nove gol nelle ultime dieci al Maradona, dove Lorenzo diventa più Magnifico che mai. Diciassette in campionato, a -1 dal suo record.

Mertens 7 - Parte forte, con un bel controllo e l'assist a Politano per il 2-0. Poi sbaglia tanti tocchi e si prende qualche rimprovero da Gattuso, facendosi però perdonare nel secondo tempo con un tiro a giro da urlo, di prima intenzione. Fanno 102 gol in Serie A, ennesimo record: è il miglior azzurro della storia (dopo esserlo già diventato tempo fa in tutte le competizioni), agguantando Vojak. Dal 72' Osimhen 7 - Dopo la prestazione deludente con l'Inter, si riscatta con un gol appena entrato. Ottimo impatto e tanti sorrisi.

All. Gennaro Gattuso 7,5 - Studia benissimo la fase offensiva: le ali molto larghe, Zielinski sulla stessa linea di Mertens davanti e i terzini che creano superiorità numerica negli spazi. In difesa funziona tutto. Azzecca la mossa Politano e si gode una vittoria che manda un messaggio chiaro alla concorrenza: prima di andar via, vuole riportare la Champions a Napoli.