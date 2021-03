Le pagelle del Parma - Man folleggia ma si divora il gol del pari. Pellè utilissimo

vedi letture

PARMA-GENOA 1-2

Sepe 5,5 - Con i piedi non ha nessun problema a far partire la costruzione dal basso. Primo tempo da spettatore, secondo tempo anche: solo che scamacca lo batte due volte.

Conti 5 - Lontanissimo parente del difensore che a Bergamo segnava quasi ogni settimana. Sbaglia i cross possibili, difensivamente non è irreprensibile.

Osorio 6 - Difensivamente difficile da saltare.

Bani 5 - Il primo brivido per Sepe è legato a un suo mancato intervento. Sull'1-1 invece di stare attaccato a Scamacca preferisce difendere sulla riga, sbagliando (dal 71' Gagliolo s.v.).

Pezzella 5 - Ha la grandissima colpa, sul gol di Scamacca, di lasciare passare il pallone che poi finisce a Zappacosta. Poteva e doveva spazzarlo (dal 79' Busi s.v.).

Kucka 6 - Importantissimo, punto di riferimento sia in fase di costruzione che in attacco. Suo l'assist per l'1-0, va vicino al raddoppio con un colpo di testa.

Brugman 6 - Non perde la calma, quindi nemmeno il pallone. Va vicino al 2-1 con una saetta da dentro l'area, ma Perin è più bravo di lui (dal 79' Hernani s.v.).

Kurtic 5,5 - Non si fa praticamente mai vedere (dal 79' Zirkzee s.v.).

Man 6 - Parte molto bene, saltando a ripetizione l'avvesario diretto. Poi si adegua all'andamento della partita. Avrebbe sulla testa la palla del pareggio, la spara centrale.

Pellè 6,5 - Gol da incorniciare. Stop in un fazzoletto, rovesciata altrettanto, non poteva ricominciare meglio nella nostra Serie A. Peccato che non arrivi un risultato positivo. Sportellate con Radovanovic, vince quasi sempre. Utilissimo ma senza portafogli.

Karamoh 5,5 - Più di maniera che offensivo, corre davvero molto perdendo in lucidità. Cicca l'ultimo pallone del suo match. Insufficiente (dal 64' Mihaila s.v.)

D'Aversa 5,5 - Nel primo tempo c'è la sua mano, la squadra non soffre mai. Ma dopo l'intervallo appare svuotata. E lui non riesce a ribaltarla più.