Le pagelle del PSG - Mbappé in forma mondiale, Marquinhos è un muro, Soler chi l'ha visto?

Risultato finale: Juventus-PSG 1-2

Donnarumma 5,5 - La Juventus calcia spesso dalla distanza ma lui sembra in controllo. Non è preciso sui rinvii di piede che spesso finiscono fra i piedi bianconeri. Prova ad allungarsi senza successo sull’invito di Cuadrado per l’1-1 di Bonucci.

Hakimi 5,5 - Kostic lo svernicia a più riprese dalla sua parte. La pressione dei giocatori bianconeri lo inducono all’errore in diverse occasioni. Si vede pochissimo sulla sua corsia di competenza. Nel secondo tempo è più solido.

Sergio Ramos 6 - Ordinato quando deve impostare l’azione il difensore spagnolo. Va a chiudere i varchi che Hakimi lascia liberi. Marca a tre metri Bonucci in occasione della rete del pareggio ma per il resto solita quantità.

Marquinhos 7 - Un muro. Ci mette il fisico per fermare le offensiva della Juventus. Evita alcune conclusioni che potevano essere senza dubbio insidiose e svetta sui traversoni verso il centro dell’area.

Bernat 5,5 - Dalla sua parte Cuadrado spinge con insistenza e all’inizio sembra non riuscire ad alzare le barriere giuste per fermarlo. Si fa scavalcare dal suggerimento per Cuadrado che genera l’1-1 di Bonucci. Dal 68’ Nuno Mendes 7 - Neanche il tempo di annotare il suo ingresso che scrive il suo nome sul tabellino grazie ad una grande sgroppata a sinistra e ad un diagonale che non lascia scampo a Szczesny.

Fabian Ruiz s.v. - Amaro il suo ritorno in Italia. La sua partita dura poco più di venti minuti. Costretto ad alzare bandiera bianca per un problema muscolare. Dal 22’ Renato Sanches 5,5 - Non entra bene in partita. Fa fatica contro il centrocampo bianconero che gli sradica tanti palloni dai piedi.

Verratti 6 - Si esalta quando ha il pallone fra i piedi e si dirige con grande abilità nel traffico di maglie bianconere. Duella a centrocampo contro gli avversari. Dall'88' Danilo s.v.

Vitinha 6 - Parte molto spaesato dal forcing a centrocampo da parte dei bianconeri. Più passa il tempo più alza i giri del motore anche se la prestazione non va oltre la sufficienza.

Soler 5 - Chi l’ha visto? Agisce fra le linee ma non riesce mai ad innescare la qualità di Mbappé e di Messi. Finisce sempre per sbattere sul muro di maglie bianconere. Dal 68’ Etikitike 6 - Entra nel momento in cui la Juventus preme di più ma riesce comunque a mettersi in mostra cercando lo scambio con le stelle in attacco.

Messi 6 - Fa il minimo sindacale aggirandosi in ogni parte del campo. La Juventus triplica la marcatura per limitarne le qualità infinite. Si vede soltanto qualche buona apertura per i compagni.

Mbappé 8 - Che dire sulla giocata che rompe l’equilibrio allo Stadium? Trascina Gatti, attaccato alla sua schiena, per qualche metro e poi fa partire una conclusione che dà un bacino al palo e si insacca nella porta di Szczesny. A questo va aggiunto l’assist per il 2-1 di Nuno Mendes. E' prontissimo per il Mondiale.

Christophe Galtier 6 - Ha la meglio su una Juventus combattiva grazie alla qualità della sua stella Mbappé. Il suo PSG fa fatica contro il pressing bianconero. Beffato nel finale dal Benfica, chiude il girone al secondo posto.