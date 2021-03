Le pagelle del PSG - Navas monumentale, Marquinhos un muro. Kurzawa disastroso

PSG-BARCELLONA 1-1 - 30' Mbappé rig., 37' Messi

Keylor Navas 8 - La sensazione è che senza quel rigore parato il Paris Saint-Germain avrebbe vissuto un tranquillo secondo tempo di paura. Oltre a Messi argina Dembélé e nella ripresa è strepitoso su un colpo di testa di Busquets.

Florenzi 5 - Rimane troppo spesso schiacciato dietro con Jordi Alba e Dembélé a spingere sull'acceleratore. Serata davvero complicata. (Dal 76' Dagba sv).

Marquinhos 7 - Il capitano è quello che si immola ripetutamente sulle conclusioni di Dembélé e di Messi. Ossi durissimi che lo mettono a dura prova, lui ci mette però sempre una pezza.

Kimpembe 6 - La presenza al suo fianco del capitano lo aiuta, rischi di essere per lui una notte da incubo.

Kurzawa 4 - In affanno dal primo all'ultimo secondo del primo tempo. Dest affonda ripetutamente dalle sue parti, arriva sempre in ritardo e stende in area Griezmann. Navas che para il rigore e l'arbitro che decide di non estrarre il secondo giallo lo graziano. Pochettino lo toglie nell'intervallo. (Dal 46' Diallo 6 - Ben altro impatto, il suo. Soffre il giusto ma non soccombe).

Gueye 5 - Molto in difficoltà, non riesce quasi mai ad arginare la furia del Barcellona che riesce sempre a trovare i corridoi giusti per entrare in aerea. (Dal 59' Danilo 6 - Dà una mano importante in fase di copertura).

Paredes 6 - Non ripete la prestazione maiuscola del Camp Nou e il cartellino giallo lo condiziona. Ci mette però spesso la gamba riuscendo a vincere qualche duello.

Draxler 5 - Confermato titolare da Pochettino nonostante il ritorno di Di Maria non lascia traccia nella partita. (Dal 59' Di Maria 5.5 - Scarso il suo impatto sulla partita).

Verratti 6 - Anche il "Gufetto" soffre il pressing del Barcellona e il suo dinamismo, sbagliando qualche pallone di troppo e non riuscendo a illuminare come sa. (Dall'84' Rafinha sv).

Mbappé 6.5 - È l'unica vera spina nel fianco del Barcellona. Prende palla ed è quasi impossibile contrastarlo, fa impazzire Mingueza al punto da costringere Koeman a toglierlo già nel primo tempo. Ed è freddo dal dischetto.

Icardi 5.5 - Ha il merito di prendersi un calcio di rigore ma in modo quasi casuale. Non tira in porta e nemmeno fuori dalla porta, sembra spesso avulso al gioco.

Allenatore Mauricio Pochettino 5.5 - Soffre fin troppo in una partita dove aveva la qualificazione in pugno. Si ritrova spiazzato dal cambio modulo del Barcellona e impiega un tempo a trovare le soluzioni. Tutto è bene ciò che finisce bene, ma chissà cosa sarebbe successo se Messi avesse trasformato il rigore nei minuti di recuperi del primo tempo.