Le pagelle del PSG - Navas para tutto. Mbappé sembra Ronaldo dell'Inter

BAYERN MONACO-PARIS SAINT GERMAIN 2-3

Navas 7 - Deve fare gli straordinari in più di una circostanza. Miracolo su Goretkza, un paio di parate importanti su Pavard e Hernandez, tiene a galla più di una volta i suoi. Imparabili le zuccate di Muller e Choupo-Moting.

Dagba 6 - Prova a opporsi a Coman, qualche volta paga dazio, altre ne esce vincitore.

Marquinhos 7 - Gioca poco più di mezz'ora, ma la sua impronta nella partita è nel gol del 2-0: stop da brasiliano, piattone come Ibrahimovic (dal 31' Herrera 6 - Di mestiere e di governo).

Kimpembe 6 - Prova a mantenere a galla, anche se sul pareggio non può fare altro che chiedere, con il braccio alzato, un fuorigioco che non c'è di Muller.

Diallo 5,5 - Soffre Sané, di più Pavard quando trova la sovrapposizione. Al quarantacinquesimo viene cambiato, anche se senza di lui le cose non migliorano poi molto (dal 46' Bakker 5 - Soffre tremendamente quando puntato).

Gueye 5,5 - Finisce qualche volta nel tritacarne degli avversari, prova a tenere quando c'è da rallentare il ritmo. Non sempre ci riesce.

Danilo 5,5 - Il cross di Pavard lo scavalca e Choupo-Moting arriva come un treno per insaccare il 2-1, in generale non dà grande sicurezza quando scala sulla linea difensiva.

Di Maria 6,5 - Gioca più di contenimento che non come fantasista, il suo peso comunque si fa sentire (dal 70 Kean s.v.)

Neymar 7,5 - Due assist pazzeschi, giocate sopraffine, non è più solamente un funambolo ma un trascinatore. Poi le castagne dal fuoco le tolgono gli altri, ma il suo aiuto c'è sempre (dal 90' Rafinha s.v.).

Draxler 6,5 - Ottima prestazione e un gol che non viene convalidato per un fuorigioco di un filo d'erba.

Mbappé 8 - Veloce come il vento, anche a segnare il suo ventiseiesimo gol. Il suo tiro non è irresistibile, Neuer però lo fa passare ugualmente. Una sorta di TGV che non fa fermate, anche se in un paio di circostanze Neuer gli dice di no. Sul 2-3 sembra la cosa più vicina a Ronaldo, il Fenomeno.

Pochettino 7 - Esce vittorioso da un assedio, ma deve ringraziare soprattutto i singoli. E una difesa strenua del risultato.