Le pagelle del Torino - Ansaldi il migliore, il primo gol di Vojvoda è pesantissimo. Gallo a metà

Sirigu 6 - Qualche brivido sui colpi di testa di Cornelius, poi nessun pericolo particolare. Vigile e attento quando serve.

Izzo 6 - Primo tempo più in affanno, nella ripresa gioca con personalità e chiude tutti i varchi. Si spinge spesso in avanti per sbloccare il punteggio.

Nkoulou 6,5 - Il duello con Cornelius è tra i più interessanti della serata. Il centravanti ospite è un osso duro ma l'esperienza dell'ex Lione si rivela fondamentale.

Bremer 7 - Fa ottima guardia, non concede spazi agli avversari. Tiene botta in velocità, sempre preciso e attento nelle chiusure.

Vojvoda 7 - Schierato a sorpresa, ingaggia una bella lotta con Pezzella, che gli va via in più di un'occasione. Decisamente meglio quando deve proporsi in avanti, è suo il gol più importante della stagione. Indimenticabile, perché il primo in Serie A.

Rincon 6,5 - È l'ago della bilancia, il perno del centrocampo. Nella ripresa aumenta i giri nel motore e recupera tanti palloni. Esce in preda ai crampi. Dall'82' Linetty s.v.

Baselli 5,5 - Lontano dalla migliore condizione, prova a far valere la sua qualità in mezzo al campo ma non incide più di tanto.

Lukic 6 - Tra i più attesi, uno degli elementi che può far cambiare marcia al Torino. Ci riesce raramente, ma alcuni suoi "strappi" sono importanti soprattutto nel finale.

Ansaldi 7 - Con capitan Belotti è l'anima dei granata. Nel primo tempo è sua la migliore occasione per la squadra di Nicola, davvero clamorosa la traversa colpita. Poi "slalomeggia" sulla corsia mancina e regala a Vojvoda l'assist decisivo.

Belotti 6,5 - Quando un attaccante non segna su azione da oltre tre mesi, qualcosa che non va c'è. Lotta come un leone ma la sua presenza in area è minima. Un eccesso di generosità che purtroppo sta diventando il più grande difetto. Nella ripresa fa più il centravanti, con ottimi risultati: gol annullato e palo. Dall'82' Zaza s.v.

Sanabria 6 - Prova a metterci la zampata nel primo tempo. L'impegno non manca, prova ad allungare la difesa del Parma ma non è quasi mai pericoloso.

Allenatore: Davide Nicola 6,5 - Tre punti fondamentali, che avvicinano il Toro all'obiettivo della salvezza. Doveva vincere, lo ha fatto prendendosi pochi rischi e sfruttando le giocate dei suoi uomini migliori. Massimo risultato quasi con il minimo sforzo, partita ben preparata.