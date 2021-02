Le pagelle del Torino - Bremer è il migliore gol a parte. Lukic e Ansaldi giù

CAGLIARI-TORINO 0-1

Sirigu 6 - Praticamente senza voto, Joao Pedro gli fa alzare un pallone.

Izzo 6,5 - Serata tutto sommato tranquilla, senza avere bisogno di chissà quale prestazione.

Nkoulou 6,5 - Guida la retroguardia dove Simeone e Joao Pedro non fanno moltissimo per pungere.

Bremer 7 - Difensivamente si fa valere, poi sale sul corner e va a spedire all'angolino per l'1-0 del Torino. Potrebbe essere una vittoria fondamentale.

Singo 6 - Ha la corsa dalla sua, troverebbe anche l'assist perfetto per Belotti. Prova sufficiente, certo non indimenticabile (dall'87' Vojvoda s.v.).

Rincon 6 - Prova in tutti i modi a non far arrivare il pallone a Nainggolan. All'ultimo minuto arriva con il timing giusto per il raddoppio, ma il colpo gli rimane in canna.

Mandragora 5,5 - Poche geometrie e idee ancor meno. Non una partita straordinaria per l'ex Udinese.

Lukic 5 - Il meno ispirato del centrocampo, ma va detto che nemmeno i suoi compagni siano sempre in suo supporto. Così spacca più che inventare (dal 79' Baselli s.v.).

Ansaldi 5 - Il più pericoloso dei suoi, per i suoi. Con un retropassaggio rischia di mandare all'aria la partita, fortunatamente non è nello specchio della porta.

Zaza 5,5 - Suona la carica con un diagonale, dopo un'ora di gioco, che Cragno è bravo a deviare. Per il resto non si vede praticamente mai (dal 78' Bonazzoli s.v.)

Belotti 5,5 - Gara di sacrificio, perché non gli arriva praticamente mai un pallone giocabile. Gli capita a cinque minuti dalla fine, ma Cragno è più bravo di lui. Regalerebbe un assist a Rincon, ma il venezuelano non scarta il cioccolatino.

Nicola 6 - Sicuramente una partita vinta più di cuore e di spirito che non per la tecnica. Va bene così per la prima vittoria in campionato.