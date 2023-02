Le pagelle del Torino - Buon esordio per Gineitis, Djidji leggero. Ci prova Sanabria

Risultato finale: Milan-Torino 1-0

Milinkovic-Savic 6,5 - Non può nulla sul colpo di testa di Giroud dopo un primo tempo in cui non subisce tiri in porta, mezzo voto in più per le ottime parate sullo stesso Giroud e Leao sempre nella ripresa.

Djidji 5 - Fin da subito appare il centrale dei tre in più sofferenza, la risposta arriva nel secondo tempo quando si fa sovrastare troppo facilmente da Giroud in occasione del vantaggio rossonero. Dal 81' Gravillon sv.

Schuurs 6 - Un buon primo tempo, domina nel duello con Giroud. Nella ripresa, complice anche il ritorno rossonero, non ripete la stessa prestazione ma non va sotto la sufficienza nel complesso.

Buongiorno 6,5 - Accetta l'uno contro uno con Brahim Diaz, con personalità e con precisione. Soprattutto nel primo tempo non concede un millimetro allo spagnolo, poi gravato dall'ammonizione viene sostituito. Dal 58' Vojvoda 5,5 - Spinge poco, poi non riesce ad approfittare di un contropiede con grande giocata di Miranchuk.

Singo 5,5 - Partita dai due volti, prova ad essere pungente in fase offensiva nella catena di destra con Miranchuk ma finisce per soffrire sulle ripartenze rossonere nel confronto ravvicinato con Theo Hernandez.

Adopo 6,5 - Funziona il centrocampo giovane di Juric, fisico da corazziere e buone letture. Bravo in entrambe le fasi, un paio di appoggi sbagliati in mezzo ad una partita di sostanza. Dal 70' Karamoh 6 - Prova a creare scompiglio, aumenta la spinta offensiva granata.

Gineitis 6,5 - Si presenta a San Siro, alla prima assoluto, con un tacco in area di rigore rossonera. Ha personalità, lo dimostra dentro la partita. Qualche peccato di gioventù, ci sta per un 2004. Sostituito all'intervallo dopo il giallo. Dal 46' Linetty 5,5 - Entra per dare più sostanza al centrocampo, non entra benissimo.

Rodriguez 6 - Ordinaria amministrazione per l'ex di turno, meglio quando è schierato lungo la corsia mancina. Dopo il cambio di Buongiorno, si schiera da braccetto della linea a tre. Nessuna sbavatura.

Miranchuk 6 - Prova ad illuminare la fase offensiva del Torino, ci riesce a tratti. Quando si accende regala qualche grande giocata, con il mancino è tra gli uomini più pericolosi.

Vlasic 5,5 - Galleggia sulla trequarti campo, qualche stop volante e temibile sui piazzati ma finisce spesso per nascondersi dietro le maglie della retroguardia rossonera. Gli manca la giocata negli ultimi venticinque metri. Dal 81' Radonjic sv.

Sanabria 6 - Ci prova, almeno tre occasioni importanti per l'attaccante granata. Due da fuori, sfiora il palo. Non riesce a sfruttare poi la scivolata di Kjaer, fa reparto da solo e gli manca solo il gol.

Ivan Juric 6 - Nonostante l'emergenza in mezzo al campo, il suo Torino gioca una buona partita. Soprattutto nel primo tempo, fa meglio del Milan ma manca soltanto il gol. Se la gioca uno contro uno, aggredisce alto e mette in difficoltà i rossoneri. Soffre il ritorno dei padroni di casa nella ripresa, punito da una grande giocata dei francesi Hernandez-Giroud. Il Toro comunque c'è.