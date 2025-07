Ufficiale Pro Vercelli, per la corsia mancina arriva Piran dalla Pro Patria. Firma fino al 2027

La Pro Vercelli ha annunciato tramite i propri canali ufficiali l’acquisto dell’esterno mancino Leonardo Piran. Arriva a titolo definitivo dalla Pro Patria. Di seguito il comunicato:

La F.C. Pro Vercelli 1892 è lieta di annunciare l’acquisizione a titolo definitivo, con contratto biennale, di Leonardo Piran, centrocampista classe 2003, proveniente dalla Pro Patria.

Cresciuto nel settore giovanile della Pro Patria, Piran ha maturato la sua prima esperienza tra i grandi nella stagione 2021/22 con la Castellanzese in Serie D, dove ha collezionato 40 presenze, realizzando 1 gol e fornendo 5 assist.

Dalla stagione 2022/23 è tornato alla Pro Patria, club con il quale ha totalizzato 70 presenze in Serie C, arricchite da 1 rete e 5 assist, confermandosi come un centrocampista affidabile, intelligente tatticamente e con buona visione di gioco.

La società accoglie con grande piacere Leonardo Piran e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni personali e di squadra.