Ufficiale Monopoli, ufficiale l’arrivo di Diego Rossi. Si trasferisce in prestito dal Cesena

vedi letture

Serie C

Oggi alle 11:34 Serie C

Pochi minuti fa il Monopoli ha annunciato tramite i propri canali ufficiali l’acquisto a titolo temporaneo di Diego Rossi, giovane esterno mancino di proprietà del Cesena, nell’ultimo anno in prestito in Serie C. Questo il comunicato ufficiale dei pugliesi:

La SS Monopoli 1966 comunica di aver depositato la documentazione per il trasferimento temporaneo dal Cesena Football Club di Diego Rossi.

Esterno sinistro classe 2005, cresciuto nelle giovanili del club romagnolo (con cui ha disputato la Primavera 1 nella stagione 2022/2023), Rossi ha indossato anche le maglie di Forlì (in serie D), Arzignano e Cavese (entrambe nella passata stagione, in serie C, con 14 presenze e 3 assist).

Benvenuto Diego!