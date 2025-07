Ufficiale Trento, è già addio con Adil Titi. Annunciata la risoluzione contrattuale

È durata l’arco di pochi mesi l’avventura di Adil Titi con la maglia del Trento. Arrivato a Gennaio dopo la lunga parentesi con gli svedesi del Brage, il centrocampista classe 1999 non ha praticamente mai trovato spazio, giocando appena 21 minuti in totale. Nella mattinata di oggi è arrivata la notizia della risoluzione contrattuale, annunciata dai gialloblù tramite i propri canali ufficiali con il seguente comunicato:

Trento, 5 Luglio – A.C. Trento 1921 Srl comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive con il calciatore Adil Titi.

A.C. Trento 1921 augura ad Adil le migliori fortune per il proseguimento della carriera sportiva.