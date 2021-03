Le pagelle del Torino - Gioiello Sanabria ma non basta. Disastro Rodriguez, Zaza assente

vedi letture

Crotone-Torino 4-2 (27' Simy, 45' Mandragora, 54' Simy, 80' Reca, 85' Sanabria, 90'+5 Ounas)

Sirigu 6 - È bravissimo a mandare in angolo la conclusione deviata di Messias nel primo tempo. Spiazzato da Simy in occasione del calcio di rigore, non può nulla sul tap-in ravvicinato del nigeriano che vale il 2-1. Incolpevole anche sulle reti di Reca e Ounas

Izzo 5,5 - Forse il meno colpevole della retroguardia del Torino, ma non è bastato per evitare la sconfitta.

Lyanco 5 - Fatica tantissimo contro la stazza di Simy e contro la velocità e la tecnica di Ounas e Messias.

Rodríguez 4,5 - Dalla sua parte il Crotone fa quello che vuole, sbaglia tantissimo e Ounas e Messias ringraziano

Vojvoda 6 - Bel duello con Reca sulla fascia, con il granata che in fase di non possesso chiude ogni spazio. (Dal 65' Verdi 5,5 - Non riesce a cambiare l'andamento della gara)

Lukić 6 - Un buon primo tempo, cala nella ripresa quando viene spostato e non è più al centro del gioco. (Dal 76' Gojak S.V)

Mandragora 6 - Al posto giusto al momento giusto. Sul tiro-cross di Ansaldi l'ex Udinese sveste i panni del centrocampista e indossa quelli del rapace d'area di rigore.

Rincón 5 - Una gara tutto sommato buona, ma nel finale di innervosisce e lascia i suoi in inferiorità numerica.

Ansaldi 5,5 - Croce e delizia. Un suo tocco di mano (decisamente evitabile) porta al calcio di rigore poi trasformato da Simy. Si riscatta con l'assist per la rete di Mandragora.

Zaza 5 - Non riesce mai a rendersi pericoloso, pomeriggio complicato per l'attaccante granata. (Dal 65' Sanabria 6,5 - Al suo debutto in maglia granata segna una rete bellissima. Purtroppo per lui non basta al Torino per evitare la sconfitta. )

Bonazzoli 5,5 - Qualche lampo per l'attaccante del Torino, fra cui spicca l'incredibile traversa colpita da inizio ripresa. Un bolide da fuori area che forse avrebbe meritato maggior fortuna.

Davide Nicola 5,5 - Fa quel che può senza mezza squadra e dopo pochissimi allenamenti di gruppo. Sanabria è sicuramente un'ottima notizia, anche per la corsa salvezza. Una missione difficile, ma non impossibile, soprattutto se riuscirà a recuperare i suoi uomini migliori.