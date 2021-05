Le pagelle del Torino - Le mani di Sirigu sulla salvezza, Izzo roccioso, Sanabria sfortunato

Sirigu 7 - Nel primo tempo resta in piedi fino all’ultimo sulla conclusione di Muriqi, poi fermato per fuorigioco. Reattivo sulla conclusione di Luis Alberto ad inizio ripresa, provvidenziale su Lulic quando interviene di piede e nel finale su Escalante. Intuisce il tiro dal dischetto di Immobile che si stampa sul palo.

Izzo 6,5 - Spicca di testa per allottare i palloni alti dalle sue parti, resta attaccato al suo diretto avversario riuscendo sempre a rallentarlo e a sventare le minacce.

Nkoulou 6 - Gioca d’anticipo su Immobile, va a terra in occasione del gol del numero 17 biancoceleste poi annullato da Fabbri per una scorrettezza ai suoi danni. Provvidenziale l’intervento in scivolata sulla concisione di Muriqi che salva il risultato. Tocca Immobile in area ma può tirare un sospiro di sollievo.

Bremer 6 - Si fa prendere alle spalle da qualche lancio dalle retrovie che avrebbe potuto liberare Muriqi davanti a Sirigu, per il resto riesce a chiudere sulle punte biancocelesti. Che rischio su Muriqi all’ultimo secondo.

Singo 6 - Lo si trova spesso abbassato sulla linea della retroguardia per aiutare Izzo dalla sua parte. Prende una botta alla spalla nel primo tempo ma stringe i denti da vero “cuore Toro”. Nella ripresa soffre di più la verve di Lulic.

Rincon 6,5 - Corre andando a coprire la sua porzione di campo con decisione andando a recuperare diversi palloni interessanti (Dall’86’ Baselli sv)

Mandragora 6 - Raddoppia spesso sulle punte della Lazio all’interno della propria area di rigore. Non si risparmia ed è un elemento importante per la squadra di Davide Nicola.

Lukic 6 - Prova spesso l’inserimento verso l’area di rigore, ma sono diversi gli errori tecnici del centrocampista granata specie quando la sua squadra prova a ripartire.

Ansaldi 6,5 - Come Singo gioca spesso sulla linea dei difensori compiendo delle ottime diagonali all’interno dell’area di rigore lasciando pochissimo spazio all’avversario. Prova a farsi vedere sulla sinistra per andare al cross. Rischia un po’ nella ripresa in area su Muriqi.

Sanabria 6,5 - Addomestica i palloni con la sua qualità e prova a far salire la squadra innescando alcune ripartenze granata. Sfortunato nel secondo tempo quando, dopo un bello scambio con Belotti, colpisce il palo (Dall’86’ Zaza sv).

Belotti 6 - Lotta sempre su ogni pallone con la difesa della Lazio che non gli riserva un trattamento di favore. Serata difficile con la squadra che prova però il dialogo con Sanabria (Dal 92’ Verdi sv)

Nicola 7 - Firma l’impresa salvando il Torino con una giornata di anticipo. Non era facile riordinare le idee dopo gli undici gol subiti contro Milan e Spezia ma la squadra con cuore, lotta e un pizzico di buonasorte riesce a raggiungere l’obiettivo.