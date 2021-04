Le pagelle del Torino - Nicola la vince con i cambi. Zaza punisce, Mandragora quasi perfetto

vedi letture

TORINO-ROMA 3-1

Marcatori: 4' Mayoral (R), 57' Sanabria (T), 72' Zaza (T), 90+3' Rincon (T)

Milinkovic-Savic 6 - Non può nulla sul gol di Mayoral, risponde presente sulle conclusioni dello stesso Mayoral, Carles Perez e Pedro. Si prende qualche rischio ma è bravissimo con i piedi e nelle letture fuori dalla sua area di rigore, come dimostra anticipando Bruno Peres poco prima del gol di Sanabria.

Izzo 6 - Quando la Roma attacca il Torino rischia sempre di subire gol, con il centrale che non è molto preciso nelle marcature. Meglio quando prova ad imbastire l’azione dal basso del Torino, con buoni lanci verso Vojvoda e Andaldi. Si fa vedere anche in area avversaria.

Nkoulou 5.5 - Ha qualche colpa in occasione del gol di Mayoral, che lascia solo uscendo per tentare di contrastare Pedro. Negli uno contro uno fatica a tenere l’ex Barcellona, che per sua fortuna spreca quasi sempre. Piuttosto aggressivo, si prende un giallo nel secondo tempo.

Bremer 6 - Il migliore della difesa granata nonostante sia proprio lui a tenere in gioco Mayoral in occasione dello 0-1. Si sgancia con efficacia dando manforte all’attacco del Torino e riesce a contenere Carles Perez. Nella ripresa non concede più nulla.

Vojvoda 5.5 - Tanti piccoli errori per l’esterno kosovaro, che non riesce a trovarsi con Lukic e i compagni che giocano sul centro-destra. Un paio di traversoni fuori misura e poco altro nella sua gara. Piuttosto spento. Dal 63’ Singo 6 - Rispetto a Vojvoda spinge molto di più.

Lukic 6 - Si divora un gol incredibile a metà primo tempo, calciando sul fondo con il sinistro dal dischetto dell’area e con la porta quasi sguarnita. In termini di costruzione però fa il suo, aiutando il Toro ad arrivare con facilità negli ultimi venticinque metri. Dal 70’ Rincon 6.5 - Buon ingresso del venezuelano che dà tanta sostanza nel mezzo e trova anche tracce interessanti. Sigla, nel recupero, il gol della sicurezza.

Mandragora 7 - Salva un gol già fatto con una corsa a perdifiato con cui riesce a disturbare Pedro che stava calciando a botta sicura dall’interno dell’area. Sfiora il gol con un tiro da fuori, fa un ottimo lavoro a centrocampo nel recupero dei possessi. Suo il pallone per Belotti che porta al raddoppio granata, gioca una gara fantastica sotto ogni punto di vista, dominando nel mezzo.

Verdi 6.5 - Il cambio ruolo gli ha dato nuova vitalità, anche se continua a commettere tanti piccoli errori che un giocatore delle sue qualità non dovrebbe commettere. Ingaggia un duello personale con Mirante, contro cui calcia da qualsiasi posizione, e mette in mezzo diversi cross interessanti per Belotti e compagni. Buono anche il passo quando strappa, manca negli ultimi metri. Dall’83’ Baselli sv

Ansaldi 6.5 - Fa i chilometri sulla sinistra arando la fascia e l’avversario Reynolds. Tantissimi cross e tante incursioni per l’argentino, una spina nel fianco per i giallorossi. Suo l’assist prezioso per il pareggio di Sanabria.

Belotti 6.5 - In versione centravanti operaio, il Gallo prova a strappare con azioni in solitaria e cerca di far male alla Roma sui tanti cross messi dentro dalle fasce. Origina il gol di Zaza dove però sbaglia a calciare e nel finale con tanto cuore ruba palla a Fazio e regala a Rincon il 3-1. Capitano.

Sanabria 7 - Un po’ in ombra nella prima mezz’ora, ha una grande chance per pareggiare con una giocata volante in cui sfiora il palo. Da lì inizia una nuova gara e ad inizio ripresa con una bella inzuccata punisce la Roma trovando il pareggio, dopo essere staccato tra Cristante e Ibanez. Dal 70’ Zaza 7 - Entra e dopo dieci secondi segna ribaltando la gara. Prova a rendersi pericoloso anche già tardi con un buon tiro e nel finale è lui a far espellere Diawara. Grande ingresso.

Allenatore: Davide Nicola 7 - Il suo Torino merita anche nel primo tempo ma lui è bravo a vincerla con i cambi. Ha dato un carattere che questa squadra non aveva, bravo a rispondere alla vittoria di ieri del Cagliari.