Le pagelle del Torino - Pobega domina in mezzo, Sanabria bravo e fortunato. I cambi non pagano

Risultato finale Cagliari-Torino 1-1

31' aut. Carboni (T), 53' Joao Pedro (C)

Milinkovic-Savic 6,5 - Attento fra i pali nonostante nel primo tempo non venga chiamato mai in causa. Nella ripresa salva i suoi su un primo tentativo di Joao Pedro, ma deve arrendersi alla sua rovesciata. È il primo regista della squadra coi suoi lanci lunghi alla ricerca del centravanti.

Zima 6 - Presidia la sua zona di campo con attenzione e puntualità negli interventi. Anche ruvidi, ma sempre corretti.

Bremer 6,5 - Il migliore della retroguardia, domina su quasi tutti i palloni alti e non commette sbavature mettendo la museruola a Keita. Inoltre sa rendersi pericoloso anche nell’area avversaria.

Buongiorno 6 - Gara senza sbavature del centrale di sinistra, che quando può sale ad accompagnare l’azione. dal 64° Rodriguez 6 - Attento e ordinato dietro, col suo piede prova a innescare l’azione offensiva dei suoi con lanci che ribaltano l’azione. Nel finale è decisivo su Nandez.

Aina 5,5 - Nel primo tempo è autore di alcune chiusure interessanti, ma appare anche molto confusionario, soprattutto nella ripresa. Inoltre interviene troppo morbido sul cross da cui nasce la rete del pari. Dall’86° Ansaldi SV - Pochi minuti in campo con qualche guizzo non riuscito.

Lukic 6 - Pressa e lotta in mezzo al campo senza risparmiarsi per recuperare palloni e interrompere le trame avversarie.

Pobega 6,5 - Il migliore dei suoi nel primo tempo, domina in mezzo al campo. Corre, pressa e rilancia l’azione senza un attimo di sosta. Dal suo piede parte il tiro che mette in difficoltà Cragno propiziando il vantaggio granata.dal 45° Baselli 5,5 - Ingresso sottotono rispetto al compagno che sostituisce, ma poi cresce alla distanza. Nel finale però spreca una buona occasione per riportare avanti i suoi.

Vojvoda 5,5 - Gara ordinata, senza spunti degni di nota. Si limita al compitino, ma non lo svolge neanche in maniera sufficiente.

Pjaca 6 - Quando accende la luce per il Cagliari sono guai, ma non è sempre continuo. Fino all’ultimo prova a mettere ordine e qualità nella manovra granata.

Brekalo 5,5 - Non brilla come in altre occasioni faticando a smarcarsi dal pressing rossoblù. Dai suoi piedi non arrivano pericoli per la porta sarda. dal 55° Praet 5,5 - Spento all’inizio, poi cresce col passare dei minuti, ma spreca la migliore occasione per portare a casa la vittoria. Poi è troppo lento in una ripartenza e si fa rimontare dalla difesa avversaria.

Sanabria 6 - Tiene in apprensione la retroguardia sarda restando sempre molto alto per approfittare dei lanci in profondità. Solo una volta si rende pericoloso e contribuisce al vantaggio granata. Bravo e fortunato nell'occasione. dal 55° Zaza 5,5 - Un paio di buone occasioni non sfruttate nel finale. Anche lui come altri subentrati fatica a ingranare e si sveglia quando è ormai troppo tardi.

Ivan Juric 6 - Squadra compatta, da battaglia, che corre e pressa a tutto campo per impedire agli avversari di ragionare. Nel primo tempo rischia poco o nulla e trova il gol del vantaggio, seppur fortunoso. La sua squadra però nella ripresa si spegne e rischia grosso per poi andare vicina al colpaccio nel finale.