Le pagelle del Torino - Radonjic trascinatore. Buongiorno fa il bomber, Zapata gli assist

Risultato: Salernitana - Torino 0-3

Milinkovic-Savic 6,5 - Primo portiere impegnato all'Arechi, però la Salernitana è poco pericolosa e quando succede lo aiuta il legno. La parata più difficile sul colpo di testa di Fazio nel finale: reattivo.

Schuurs 6,5 - Aggredisce altissimo come da tradizione sua e del Torino di Juric, così facendo inizialmente un po' c'è da rincorrere ma alla fine la Salernitana non avrà messo insieme occasioni dalla sua parte.

Buongiorno 7 - Attento nella fase difensiva, al quarto d'ora valorizza la sua prestazione con la zampata nel cuore dell'area che vale il vantaggio. Il miglior modo per ribadire l'importanza della sua permanenza.

Rodriguez 6 - Leggermente sorpreso da Candreva all'inizio della partita, il capitano del Torino però poi si sistema nei ranghi e non concede più occasioni da sfruttare alla Salernitana. Sempre solido.

Bellanova 6,5 - Poco impegnato in difesa, un solo errore evidente da parte sua quando nel primo tempo rischia di lanciare in contropiede Cabral. Si rifà alla grande servendo l'assist dello 0-3 a Radonjic. Dal 68' Soppy 6 - Senza infamia e senza lode, quando viene chiamato in causa la partita in sostanza è già finita. Si accontenta di presidiare la sua fascia di competenza senza mai eccedere o affondare.

Ricci 6 - Ormai è un leader del centrocampo granata, per Juric di fatto è un giocatore del quale non si può fare a meno. A Salerno tiene con attenzione le redini della mediana, senza che ci sia bisogno di strafare. Dall'88' Gineitis sv.

Tameze 6 - Vero e proprio feticcio di Juric, tocca a lui aggiungere muscoli e rincorse al centrocampo del Torino. Attento e combattivo, non commette errori e fa sentire la sua presenza in mezzo fino in fondo.

Lazaro 6 - All'esordio da titolare in questo campionato, affonda meno sulla corsia rispetto all'esterno di fascia opposta Bellanova. Riesce però così facendo a contenere Mazzocchi senza eccessive ansie.

Seck 6 - Senza Vlasic tocca a lui agire sulla trequarti assieme a Radonjic. Mostra energia e vitalità, manca semmai qualcosina sull'aspetto tecnico. La sua prestazione rimane comunque ampiamente sufficiente.

Radonjic 7,5 - Seconda gara di fila a segno, di nuovo dalla lunga distanza. Non si ferma al singolo gol, fa doppietta e troverebbe pure il terzo, ma prima è in fuorigioco e poi se lo divora. Trascinatore. Dal 78' Karamoh sv.

Zapata 6,5 - Il popolo granata lo attende in versione bomber, per ora deve "accontentarsi" di Duvan assistman, anche senza volerlo come sul gol di Buongiorno, o su quello annullato a Radonjic. Non segna ma sta bene. Dall'88' Pellegri sv.

Ivan Juric 7 - Con Vlasic messo fuori gioco all'ultimo minuto da una gastroenterite, tiene fede alle sue parole e inserisce Seck, scacciando l'idea di un Toro a due punte. Due come i gol che invece la sua squadra trova in un primo tempo gestito quasi a piacimento. E il copione viene ripetuto anche nella ripresa: la Salernitana ci prova, a colpire è però il suo Torino. Arriva il tris, ci sarebbe spazio pure per il poker al termine di una vera e propria dimostrazione di forza. Il Toro c'è, occhi aperti.