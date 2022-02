Le pagelle del Venezia - Prima gioia personale in A per Haps. Crnigoj il migliore

Risultato finale: Torino-Venezia 1-2

Lezzerini 5,5 - Sicuramente non perfetto sulla conclusione vincente di Brekalo: il tiro è potente ma può essere gestito in maniera differente.

Ampadu 6,5 - Vojvoda e Pjaca sono senza dubbio due clienti molto scomodi da quella parte, ma in fondo se la cava senza particolari sbavature.

Svoboda 6,5 - Nei piani di Zanetti doveva giocare Modolo al fianco di Caldara, ma il capitano rimedia un problema fisico pochi istanti prima del calcio d’inizio e viene schierato nell’undici titolare. Ripaga la fiducia del proprio tecnico disputando una gara molto attenta e ordinata.

Caldara 6,5 - Gioca con personalità e trasmette la propria sicurezza anche al compagno Svoboda. Cerca spesso l’anticipo su Sanabria, concedendogli davvero poco spazio.

Haps 7 - Nella prima frazione soprattutto fa la guerra con Linetty e quasi sempre riesce a conquistare preziosi calcio da fermo. Poco prima dell’intervallo si sgancia in avanti e pareggia i conti riportando in partita i suoi: prima gioia personale in A per lui.

Crnigoj 7,5 - Parte un po’ in sordina ma poi aumenta i giri e dà il cambio di marcia al centrocampo arancioneroverde. Suo l’assist al bacio per il colpo di testa vincente di Haps. Non contento, ad inizio ripresa raccoglie il suggerimento di Aramu e con un siluro non dà scampo a Milinkovic-Savic.

Busio 6,5 - Dopo appena venti secondi prende un giallo sicuramente evitabile, ma ciò non condiziona minimamente la sua prestazione. Dà ordine alla mediana di Zanetti e guida i suoi compagni nei momenti di difficoltà. Dal 55’ Tessmann 6 - Entra bene e conferisce equilibrio alla formazione di Zanetti.

Cuisance 6 - Partita di sostanza la sua. Aiuta molto Haps in fase di non possesso. Molto meno propositivo nella metà campo avversaria. Dal 72’ Fiordilino s.v.

Aramu 6,5 - Galleggia tra le linee ma nei primi 45’ fatica ad incidere. Poi si accende e regala un vero e proprio cioccolatino a Crnigoj, che completa la rimonta veneta. Dal 78’ Peretz s.v.

Okereke 6,5 - Svaria per tutto il fronte offensivo e cerca spesso di scattare in profondità, stancando la retroguardia di Juric. Sua l’iniziativa dalla quale poi arriva il pareggio di Haps.

Henry 5 - Il grande assente di questa serata magica per il Venezia. Gioca davvero pochi palloni e non tiene impegnata la difesa granata. Dal 78’ Nsame s.v.

Paolo Zanetti 7 - Se il suo Venezia compie un’impresa espugnando l’Olimpico il merito è anche e soprattutto suo. La sua squadra, spesso molto fluida, sa leggere i diversi momenti di una partita non rinunciando mai ad offendere con coraggio.